Torito no nombra a Ana Rosa pero este dardazo va por ella y ‘TardeAR’: «Me revienta»

Quique Jiménez, más conocido como Torito, regresaba este sábado a TV3 23 años después de su primera aparición en un programa de televisión. Lo hacía como invitado de ‘Collapse‘, el programa que presenta Ricard Ustrell y junto a él hizo balance de sus inicios en televisión y no dudó en mojarse sobre algunos programas actuales.

‘Collapse’ recuperó las imágenes de ‘Àgora’, el programa en el que Torito hizo su primera aparición pública en el año 2000. Tras ello, fue en CityTV gracias a Jordi González y su ‘Vitamina N’ donde empezó a trabajar como colaborador y reportero.

Precisamente, con Jordi González se produjo también su salto a la televisión nacional en ‘TNT’. «¿Es verdad que cuando fichaste por Telecinco te prohibieron decir una palabra?», quiso saber Ricard Ustrell. «Estaba en TV3, vino un hombre de Telecinco y nos fichó a unos cuantos. Cuando llegué allí, me dijeron: ‘Aquí no se puede hablar de religión’. Claro, Vasile era un Papa en condiciones», empezaba respondiendo Torito.

«Y también me dijeron que no se podía decir la palabra ‘rabo’: ‘Cada vez que lo digas, te quitan 100 euros de la nómina'», proseguía recordando el actual colaborador de ‘Zapeando’. «¿Por contrato?», preguntaba sorprendido Ustrell. «No, así, hablado», aclaraba el invitado. «Al final del primer mes, fui a contabilidad. Tenía que pagar», añadía Torito entre risas.

Y es que si hay algo que caracteriza a Torito es que no tiene pelos en la lengua y es capaz de todo en televisión. «Yo, en directo, soy así. Tengo un montón de problemas por eso. A mí la gente me ve como una persona incontrolable y no se atreve a llevarme a un programa. ¿Por qué hace 23 años que no vengo a TV3?», sostenía él.

A lo largo de su carrera en televisión le hemos visto haciendo de todo como reportero en programas como ‘Tal cual lo contamos’, ‘Vuélveme loca’, ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ o ‘Viva la vida’ y actualmente en ‘Zapeando’. Por ello, Ustrell no dudó en preguntarle si había algo que le daba «vergüenza» hacer en televisión. Y Torito lo tuvo claro: «Hablar de lo que no sé».

Fue entonces cuando Torito aprovechó para lanzar una crítica a los magacines actuales y lanzar un claro dardazo a ‘TardeAR’, el programa de Ana Rosa Quintana aunque sin mencionarlo directamente. «Me da vergüenza cuando en muchos programas cualquier colaborador es capaz de hablar de todo. Me revienta. No puedes tener un programa y hablar de Israel, de Isa Pantoja y tener a los mismos colaboradores. No puede ser», sentenciaba.

«Yo he dicho muchas veces que no a programas, doy pocas entrevistas. Sé que lo que diga pueden ser titulares en mi contra, pero es verdad», aseveraba después Torito. Asimismo, el reportero lanzaba una pulla a Makoke. «No puedes tener en un programa a una Makoke y que tanto le da de comer a esta mierda», añadía.