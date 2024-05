Gorka Ibarguren, al límite, pone en juego su futuro en ‘Supervivientes’ y esta es la razón

Gorka Ibarguren no atraviesa por su mejor momento en ‘Supervivientes 2024‘. El concursante ha sorprendido a todos sus compañeros e incluso ha llegado a paralizar la gala semanal al desvelar cómo está afrontando sus últimos días en los Cayos Cochinos. Tal ha sido la desesperación mostrada por el concursante, que incluso Laura Madrueño ha tenido que acercarse a abrazarle e insuflarle ánimos.

Todo ha comenzado cuando Jorge Javier les ha preguntado a los supervivientes cómo se sienten tras la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo. «Es verdad que desde la marcha de Ángel estamos un poco mejor en la playa, pero tampoco te voy a mentir. No estamos bien del todo, ha dejado mella y ha sido una semana muy dura. En un día no vamos a estar bien. Necesitaremos nuestro tiempo y yo personalmente estoy mal, sigo mal y supongo que me costará animarme», ha confesado.

Al borde del llanto, el concursante ha compartido: «Estoy pasando yo creo que la peor semana de la aventura, estoy jodido y no soy de hierro. Tengo mis límites y hoy estoy en el límite». De hecho, Jorge Javier ha relacionado su bajo estado de ánimo con su bajo rendimiento en una de las dinámicas planteadas por la organización. «Tengo una hernia discal, Torres está muy fuerte, me saca diez kilos. No son excusas. Si me hacen enfrentarme a él voy y lo doy todo, pero estar psicológicamente mal no estoy al cien por cien», ha apuntado.

Al ver la fragilidad del joven, el presentador le ha preguntado qué podía hacer el programa por él. Por su parte, Laura Madrueño ha tomado la iniciativa al apuntar: «Si me lo permites, desde el plató de Honduras te voy a dar un abrazo mi amor, de los buenos». «Lo quiero dar todo, pero he llegado a mi límite», ha deslizado muy débil Gorka Ibarguren mientras sus compañeros no han dudado en transmitirle todo su apoyo.

El programa lleva semanas atormentando a Gorka junto a Marieta y Kiko con el tema del beso y ahora se preguntan porque está Gorka mal #SVGala12 pic.twitter.com/VoaToT44Y5 — Barbie B (@Darkname300) May 23, 2024

La noticia que podrá relanzar el concurso de Gorka Ibarguren en ‘Supervivientes’

Poco después, el concursante ha asegurad necesitar una llamada de su pareja. Una petición que, aunque él no es consciente de ello, no tardará en llegar. Y es que tal y como ha confirmado el programa a través de un rótulo, el concursante recibirá la visita de su novia la próxima semana.