Dani Mateo reaparece así en ‘Zapeando’ después de su aparatoso accidente de tráfico

Después de un mes alejado de la televisión, Dani Mateo ha protagonizado este jueves su esperado regreso a ‘Zapeando’. El presentador sufrió un accidente de coche que le obligó a ausentarse de su puesto al frente del programa así como de su puesto de colaborador en ‘El Intermedio’. Acompañado de un sentido aplauso del público, el humorista se ha reunido finalmente con sus compañeros en el espacio de La Sexta.

«Un aplausito porque Habemus papam, fumata blanca», sentenció Quique Torito entre aplausos nada más recibir al cómico de vuelta en la mesa. Y es que, tras varias semanas con Valeria Ros y Miki Nadal al frente del formato, Mateo volvía a sentarse este jueves en la silla de conductor.

Dani Mateo en su regreso: «Tengo mucha tontería acumulada»

«Fumata blanca no, que ya no fumo», reveló Dani Mateo para sorpresa de sus compañeros de ‘Zapeando’. Previamente a su vuelta, el humorista conectó en directo con el programa para ofrecer más detalles sobre su delicada recuperación, revelando que sufrió una fisura en el esternón. «¡Lo has dejado todo!», apuntó Torito asombrado por el cambio del comunicador.

Dani Mateo y los colaboradores de ‘Zapeando’. | La Sexta

Ante los comentarios de su colaborador, que insistía en que se apreciaba algo nuevo en la apariencia del humorista, Mateo acabó contestando. «Tengo mucha tontería acumulada«, aseguró el humorista, haciendo que Torito se levantase de su silla para fundirse en un sentido abrazo.

Sin embargo, Dani Mateo no tardó en recuperar el orden de la emisión haciendo uso de su habitual sentido del humor. «A ver, Torito, que vas a llegar tarde al casting de ‘El Rey León'», espetó entre risas, dejando a un lado el emotivo momento de reencuentro para seguir con los contenidos preparados para el programa de este jueves.

Pero no será el único reencuentro que protagonice este jueves. Tras retomar su puesto al frente de ‘Zapeando’, es más que probable que el humorista reaparezca este jueves por la noche en ‘El Intermedio’. Un regreso muy especial teniendo en cuenta que el colaborador de El Gran Wyoming no pudo acudir al aniversario por los 18 años del programa debido a su baja médica.

La musical bienvenida de Iñaki López

Y hacia el final del programa, justo cuando llegó el momento de dar paso a ‘Más vale tarde’, el humorista se encontró con otro bonito gesto de sus compañeros de cadena. «Para celebrar que has vuelto, no solo te canta Sergio Dalma, yo tengo un tema para ti», anunció Iñaki López, haciendo referencia al vídeo que había emitido el programa recogiendo momentos de Dani Mateo imitando al cantante.

Entonces, el compañero de Cristina Pardo quiso lanzar una advertencia en forma de canción. «Precaución, amigo conductor, tu peligro es la velocidad. Y escucha a ese niño, que te dice con cariño, no corras mucho papá», entonó el presentador con tono de burla para darle la bienvenida al humorista, que agradeció la cálida acogida.