Un micro capta esta frase a Ángel Cristo que pone en el disparadero total a ‘Supervivientes’

Uno de los momentazos de la última entrega de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ ha sido el reencuentro entre Ángel Cristo y su pareja, Ana Herminia. Se trata de uno de los reencuentros más esperados debido a que el concursante se ha convertido en el gran protagonista de la edición por su papel de villano.

En esta ocasión, el náufrago ha abandonado sus guerras personales con los concursantes para dejar al descubierto su lado más personal. Esto ha permitido descubrir una faceta desconocida del joven, tanto es así que se le ha podido escuchar referirse a su paso por el reality en unos términos nunca antes escuchados.

Así ha sido el emotivo reencuentro entre Ángel Cristo y Ana

Antes de reencontrarse con su pareja, la organización le ha planteado un juego de preguntas cuyas respuestas debían ser correctas. Tras acertar todas y cada una de ellas, Ángel ha podido fundirse en un gran abrazo con Ana Herminia. «¡Te amo tanto cielo, estoy tan orgullosa de ti!», ha compartido Ana entre sollozos al tiempo que le tildaba de campeón. «Estoy impresionada mi amor, de lo que eres y de lo que demuestras», ha añadido.

De igual manera, Ana le ha comunicado a Ángel Cristo cómo estaban sus hijas: «Todo está bien, las niñas están bien. Están preciosas y orgullosísimas de ti». Por otra parte, le ha hecho saber el cariño y apoyo que tiene en España: «Tenemos que hacer un recorrido por España entera. No te puedes imaginar la familia que tienes amor». En ese momento, Carlos Sobera ha interrumpido la conexión para poder preguntarles.

Como respuesta a la pregunta del presentador, Ángel Cristo ha compartido lo que supone tener a Ana allí. «Muchas cosas (he sentido), pero lo que siempre siento cuando la toco es paz. Es muy importante para mí. No lo puedo explicar, tendríamos que hacer otro programa». De igual manera, el superviviente ha compartido: «He tardado muchos años en sentir el amor de verdad. No lo había sentido nunca. Uno no lo sabe hasta que ocurre y ahora que tengo a Ana sé que no había estado enamorado antes».

Así pues, el momento culmen se ha vivido cuando Ángel ha tomado la palabra para decir que quiere casarse con ella: «Ya le he dicho muchas veces. Ella sabe que yo me quiero casar con ella y pasar el resto de mi vida a su lado, ver crecer a las niñas y tener muchos gatos, de todo. Nunca me he separado de ella. Desde hace un año no nos hemos separado ni un solo día».

La conexión espía que delata a Ángel en ‘Supervivientes’

Tras una pausa publicitaria, Carlos Sobera ha vuelto a conectar con Ángel y Ana sin que ellos se diesen cuenta. Precisamente en esa conexión se le ha podido escuchar a Ángel decir: «No sé si dormirás conmigo en la playa. Pero bueno, no sé. Yo espero que… Hay muchas cosas que tengo que contarte. Han pasado cosas, no te imaginas…».

Una afirmación que deja entrever que ha sucedido algo que los espectadores no han podido ver en televisión por razones que se desconocen y que ha desatado las especulaciones sobre si se está censurando material gráfico sobre la figura de Ángel Cristo en el reality. De hecho, varios seguidores de ‘Supervivientes’ han llegado a la misma conclusión en redes: «Ahí han pasado cosas graves que no se han visto aquí«.

Por como hablaba Ángel … ahí han pasado cosas graves que no se sean visto aquí .



Está tocado .. se hace mucho el fuerte pero lo está pasando muy mal así se lo dijo a su mujer prácticamente .



#TierraDeNadie7 — Khale (@KhaleBernik) April 24, 2024

Eso es, lo que no nos enseñan 😰 — 💜Meri ✈️🚴‍♀️ (@MeriLo19) April 24, 2024

Por favor que se ha oído como le decía que han pasado cosas muy fuertes y cuando le pregunta Carlos, se inventa que hablaban de la boda. #TierraDeNadie7 — G (@saiwalapt) April 24, 2024