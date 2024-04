‘Supervivientes’ desata el caos por la «chapuza» al inicio de la gala: «Esto no puede pasar»

‘Supervivientes‘ no ha comenzado con buen pie la séptima gala en la parrilla de Telecinco. El reality de supervivencia por excelencia destaca por la originalidad de las pruebas que de forma semanal plantea a los concursantes. Aunque en su mayoría las dinámicas ofertadas hacen la delicia de los espectadores, en esta ocasión la última dinámica ha puesto contra las cuerdas a la organización por el torrente de críticas generadas.

Todo ha sucedido al comienzo de la nueva gala en la que, tras reestructurar a los equipos, el reality les ha planteado el juego de localización. Tal y como ha explicado la presentadora, los supervivientes debían disputar dicha dinámica por parejas. ‘La forja de Efesto’ es el nombre de la dinámica. En ella los supervivientes debían colocarse enfrentadas y tirar de la cuerda lo más fuerte posible. El concursante que más fuerza demostrara conseguiría romper el globo del equipo contrario con el martillo que se accionaría al tirar de la cuerda.

«El equipo que consiga superar antes cuatro rondas será el ganador y el que decida en qué playa vivir esta noche», ha concluido Laura Madrueño para, acto seguido, dar paso a al primer duelo que ha enfrentado a Miri con Arantxa del Sol. Una disputa que se ha eternizado sin dilucidar quien era la ganadora puesto que, tal y como han detectado los espectadores, apenas se movían las cuerdas y, por consiguiente, la prueba se ha ralentizado en exceso. Incluso Jorge Javier se ha cerciorado del fallo asegurando: «Escucha, eso no se mueve. ¿No se ha roto el juego?» «Que no, que no», ha exclamado Laura Madrueño.

La audiencia de ‘Supervivientes’ se moviliza: «¡Que revisen el juego!»

Un fallo que no se achaca a la igualdad en la fuerza de las dos concursantes puesto que se ha reiterado. Al parecer, todo apunta a que el programa no le ha quitado el seguro a algún mecanismo de la prueba. Precisamente por ralentizar la gala, los espectadores de ‘Supervivientes’ han estallado contra la organización a la que acusan de no testar las pruebas con antelación.

«Se les ha jodido el juego y las han tenido 8 minutos gastando fuerza para nada. Menuda mierda organización», ha rematado una espectadora. Por si fuese poco, otros han tildado la prueba de «vergüenza». «¡Que lo revisen porque la prueba no está bien!», ha clamado un espectador.

Han estado tirando para nada? Alucino… lo mejor de @Supervivientes son las pruebas y esto no puede pasar… #SVGala7 — Gloria (@_megloria) April 18, 2024

Menos mal que han parado el juego porque el martillo está estropeado🤡#SVGala7 pic.twitter.com/knCrLScxpn — 🌬️𝔸ηdrες ℳαυrı (@Andr3sMau) April 18, 2024

Se les ha jodido el juego y las han tenido 8 minutos gastando fuerza para nada. Menuda mierd4 organizacion #SVGala7 pic.twitter.com/QrVK1XYC6u — «Fran 🦊» (@FranCleCor) April 18, 2024

Se veía que no iba bien el martillo, vaya chapuza #SVGala7 — daVid rose🤘🐷🐨🐰👩🏻‍⚕️🌱🇮🇨🐾 (@davidrose666) April 18, 2024

JAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAAJ VERGÜENZA DE JUEGO #SVGala7 — Marta Peñate Stan Account 👻 (@fandegh11) April 18, 2024

me meo han perdido 8 minutos de energía para nada, porque el juego está rotísimo #SVGala7 — pensky (@penskyx) April 18, 2024

A quien se le ha ocurrido el juego 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ #SVGala7 — Manzana_ácida (@ManzanaAcida) April 18, 2024

Este juego va a durar hasta las 4 de la mañana

Pero si con la cuerda suelta no se movía el martillo, qué timo#SVGala7 pic.twitter.com/J8jxhW5bVh — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) April 18, 2024

