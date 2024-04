Risto Mejide se burla de Pedro Sánchez de una forma insólita al arrancar ‘Todo es mentira’

Como era de esperar, ‘Todo es mentira’ ha arrancado este jueves el programa hablando con su particular ironía de la carta que publicó Pedro Sánchez este miércoles anunciando su retirada pública a la espera de decidir si sigue al frente del Gobierno o dimite. Y lo ha hecho con un Risto Mejide escribiéndole su propia carta al Presidente del Gobierno.

Así, el presentador de Cuatro no ha dudado en arrancar su programa escribiendo en directo una carta a Pedro Sánchez mofándose así del escrito que había publicado el Presidente y que ha dado un vuelco a toda la situación política de nuestro país.

«Querido Pedro, estimado presi, amado líder. He recibido tu misiva, como cualquier de los 47 millones de españoles que tengan Twitter, con una extraña mezcla entre la sorpresa y la preocupación. Por un lado, te veo compungido, cabizbajo. Me atrevería a decir que circunspecto. No me gusta verte así, presi, no me gusta», empieza diciéndole Risto Mejide con sorna.

Tras ello, el presentador de ‘Todo es mentira’ no se ha contenido con su ironía. «Te preguntas: ‘¿Merece la pena?’. No lo sé, no quiero ni imaginarme lo que debe ser vivir en palacio, viajar en Falcon, desplazarse todo el día en coche oficial de aquí para allá, codearme con los poderosos, conocer a gente importante y tener hasta un casoplón de vacaciones. Y todo esto pagado por los españoles», satirizaba.

La carta de Risto Mejide a Pedro Sánchez

Risto Mejide se burla de Pedro Sánchez delante de la cámara en ‘Todo es mentira’

Después, Risto hacía referencia a lo duro que debe ser que se publiquen cosas sobre ti y sobre tu familia que sean falsas. «Tampoco quiero imaginarme lo que es tener una legión de gente inventando noticias sobre ti y sobre tu entorno. Panfletos poniéndote a parir a diario, mezclando verdades y mentiras. Bueno, algo me imagino, y no es bonito. Entiendo que no puedas más», proseguía exponiendo el presentador haciendo alusión a lo que ha vivido también él en primera persona.

Por si fuera poco, Risto Mejide ha querido exponer las razones por las que Pedro Sánchez habría optado por hacer este inesperado movimiento. «Entiendo que necesites parar cuatro o cinco días, cancelar toda tu agenda pública, recluirte para reflexionar, quizá recomponer tu casa, poner en marcha una estrategia que te relance… Buscar que la gente te aclame por las calles. ¿Quién sabe lo que pasa por la cabeza de un presi?», se preguntaba.

«El presidente está triste, ¿qué tendrá el presi? ¿Una campaña de acoso de la oposición? No, porque eso ya lo tenía antes. ¿De los medios de la fachosfera? No, porque tú, presi, siempre has podido con ella. ¿Qué o quién ha cambiado, presidente? Ah, que ahora hay un juzgado que ha abierto diligencias contra tu esposa. Claro, eso sí que no. Pero, ¿no dijimos que no había lawfare en nuestro país? No te pongas triste, presi, te pones triste cuando te enfadas. Cariñosamente, a jueves, 25 de abril de 2024. A partir de aquí, todo es mentira», concluía el presentador.