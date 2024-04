Nagore Robles da plantón a ‘Supervivientes’ a última hora con esta inesperada decisión

Uno de los momentos más esperados por los espectadores de ‘Supervivientes 2024‘ era la confirmación de Nagore Robles como concursante. La aguerrida colaboradora lleva años sonando como posible superviviente en las encuestas. Aunque todo apuntaba a que la colaboradora se convertiría en concursante oficial, Nagore ha rechazado la opción de embarcarse en esta aventura tras la sorprendente propuesta que la organización del reality le hizo en directo.

Fue el pasado domingo cuando, tras la marcha de Carmen Borrego, Nagore Robles bromeó con la posibilidad de ir a los Cayos. Eso sí, con las mismas condiciones que la menor del clan Campos. Una petición que, para sorpresa de muchos, la organización aceptó durante la emisión del debate dominical. Visiblemente impactada, Nagore aseguró tener que pensárselo y, por ello, el reality le ha dado de tregua hasta la emisión de la versión ‘Tierra de Nadie’.

Nagore Robles comunica su decisión

Antes de comunicar su decisión, Nagore Robles ha estado cebando la posibilidad de ir a los Cayos con frases como: «Hace 12 años que no piso un reality. Yo no abandono, yo no desisto y no me bajo de la rueda. Yo doy el 200%, es así porque si me dan esta oportunidad y acepto es para ir a por todas y para ir a por ese maletín como la última vez que estuve en un reality y lo gané con dos ovarios».

De igual manera, Nagore ha asegurado que en ningún momento su concurso correría la misma suerte que el de Carmen Borrego. «Me conocéis sabéis que soy una mujer muy combativa, muy exigente. Hace unos meses he sido operada de la espalda y en ningún momento me he planteado que la espalda a mí no me iba a permitir dar el 200%… Yo no abandono», ha trasladado a la audiencia.

Una vez llegado el momento de comunicar su decisión, Carlos Sobera se ha dirigido a Nagore planteándole seriamente su participación en el reality. «Creo que ya me conocéis y que si en algún momento doy el paso y os aseguro que lo he pensado muchísimo y he estado a punto de tomar cualquiera de las dos decisiones, pero creo que soy lo suficientemente campeona, fuerte y muy buena concursante como para empezar desde el día uno. No me gustaría entrar con el handicap de que si hace una buena prueba es que entró un mes después… y llega a la final, pero no va a ganar porque entró un mes después. Creo que soy una tía cojonuda que merece entrar desde el día uno«, fueron las palabras empleadas por la que ha estado a punto de ser concursante de ‘Supervivientes’.

Nagore quiere ser superviviente de la próxima edición

A pesar de esta negativa, la tertuliana no ha dejado pasar la oportunidad de proponerse para el próximo año. «Si gasto esa baza de ser concursante creo que tiene que ser desde el día uno en las mismas condiciones que mis compañeros y tragarme todo el concurso. Estoy dispuesta a sentarme en la mesa en la próxima edición de ‘Supervivientes’«, ha asegurado.

En la misma línea, Nagore Robles ha proseguido diciendo: «Si esta cadena me quiere y esta productora, yo me siento y escuchamos y llegamos a un acuerdo, Yo quiero tirarme de ese helicóptero, quiero tener el récord y ser campeona de ‘Supervivientes’ desde el día uno. Lo siento si he decepcionado a alguien».