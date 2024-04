Ana Rosa sorprende al referirse así a la polémica de Carmen Borrego y su hijo en ‘TardeAR’

Hace siete días ‘TardeAR‘ avanzó en exclusiva la portada de la revista Semana que publicaba en portada que José María Almoguera y Paola Olmedo se separaban. Y este miércoles, el programa presentado por Ana Rosa Quintana ha vuelto a avanzar en primicia la portada de la misma revista en la que este miércoles el hijo de Carmen Borrego y su mujer rompen su silencio.

Se trata de una exclusiva conjunta en la que tanto José María como su todavía mujer Paola cargan duramente contra Carmen Borrego. «La exclusiva que la revista ‘Semana’ publica mañana. José María y Paola posando juntos aclarando todos los temas de su separación. Atención Ana, porque luego veremos esa portada», avanza Miguel Ángel Nicolás desde la redacción de ‘TardeAR’.

«Han posado juntos y quiero destacaros dos titulares. El primero: ‘Me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo’. El más fuerte es ‘si mi abuela no hubiese muerto, yo no me hubiera reconciliado con mi madre'», le avanzaba el colaborador a Ana Rosa Quintana.

«Es una forma rara de divorciarse», soltaba la presentadora tras descubrir que el hijo de Carmen Borrego y Paola habían dado una entrevista juntos. «A la pobre vaya bienvenida le han dado desde la isla», apostillaba Ana Rosa Quintana.

Pero después, Ana Rosa Quintana iba más allá y dejaba claro que en este caso apoya a Carmen Borrego y no a su hijo. «La verdad es que van los dos contra Carmen Borrego. Mira, si se van a divorciar, algo habrán hecho entre ellos, no va a tener siempre la culpa la suegra«, sentenciaba Quintana.