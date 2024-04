La publicación con la que Nagore Robles da una pista sobre su posible fichaje por ‘Supervivientes 2024’

El pasado domingo, Nagore Robles se atrevió a lanzar un órdago a la dirección de ‘Supervivientes’ en pleno directo en ‘Conexión Honduras’. Y es que la ex-concursante de ‘GH’ se atrevió a decir que ella concursaría en el reality más extremo de la televisión si le dieran el mismo caché que Carmen Borrego.

«Si me pagan lo mismo que a Carmen, voy», soltaba Nagore en pleno directo. Un órdago que la dirección de ‘Supervivientes’ recogió enseguida. «Me están diciendo, esto va en serio, que el caché de Carmen Borrego es tuyo si vas a concursar a ‘Supervivientes'», le advertía Sandra Barneda a su ex pareja.

No obstante, Nagore Robles no terminaba de creerse que la dirección le ofreciera el mismo contrato que a Carmen Borrego. «Exactamente el mismo caché, exactamente las mismas condiciones», le recalcaba Sandra Barneda. «Esto va completamente en serio. Si firmas el contrato, antes de que termine el programa, te damos los billetes de avión», añadía la presentadora.

No obstante, Nagore dijo que necesitaba pensárselo bien y cuadrar algunas cosas antes de decir que «sí». «Tengo que llamar para ver si hay un compromiso laboral que tengo y que es cierto como una casa… Si ese compromiso a mí me espera, yo me subo al avión», aseveraba la que fuera ganadora de ‘Acorralados’.

La reflexión de Nagore Robles sobre su fichaje por ‘Supervivientes’

Pues bien, este artes en ‘Tierra de nadie‘ conoceremos la decisión de Nagore Robles. Y a escasas horas de saber si se atreverá finalmente a tirarse del helicóptero y a convertirse en concursante de ‘Supervivientes 2024’ en sustitución de Carmen Borrego, la vasca ha lanzado una reflexión a través de un story de Instagram.

Desde el domingo llevo supernerviosa», reconoce la que fuera presentadora de ‘Mujeres, hombres y viceversa’ y ‘Pesadilla en el Paraíso’. «Tomar una decisión tan importante te llena de dudas y para la mente, a veces, es muy complicado», confiesa.

«Solo espero tomar la decisión correcta, nos vemos esta noche en ‘Supervivientes«, añade Nagore Robles emplazando a todos para que vean su respuesta definitiva durante la gala de ‘Tierra de nadie’ que conducirá Carlos Sobera junto a Laura Madrueño desde Honduras.