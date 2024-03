La dirección de ‘Supervivientes’ oferta a Nagore ser concursante y acepta con una condición

Nagore Robles podría convertirse en la nueva concursante de ‘Supervivientes 2024‘. Tras el abandono de Carmen Borrego, Nagore podría sumarse al elenco de náufragos en los Cayos Cochinos. Dicha oferta se ha vivido en pleno directo durante la emisión dominical del reality de supervivencia. Una participación, la de la colaboradora, que vendría a suplir la plaza de la hermana de Terelu.

En concreto, Sandra Barneda le ha hecho la oferta justo después de que la tertuliana le lanzase un órdago en directo a la organización de ‘Supervivientes’. «Si me pagan lo mismo que a Carmen, voy», ha retado después de que la presentadora le propusiese participar. Precisamente en ese momento, la moderadora del debate ha sorprendido a todos al comunicar la decisión de los responsables ejecutivos: «Me están diciendo, esto va en serio, que el caché de Carmen Borrego es tuyo si vas a concursar a ‘Supervivientes'».

«Es importante porque dirección se ha comprometido y producción ejecutiva a pagarle lo mismo que a Carmen Borrego, que era tu condición, si te conviertes en concursante de ‘Supervivientes'», ha asegurado Barneda. Visiblemente sorprendida, Nagore ha reaccionado diciendo: «Empieza por la letrita C, de contrato, que tengo que verlo. Las mismas condiciones a ver cuáles son».

«Exactamente el mismo caché, exactamente las mismas (condiciones)», ha reiterado Sandra Barneda siguiendo las directrices de los altos mandos del formato. Por si fuese poco, Sandra ha remarcado: «Esto va completamente en serio». En la misma línea, ha incidido: «Si firmas el contrato, antes de que termine el programa, te damos los billetes de avión».

Precisamente, cuando Nagore Robles se veía contra las cuerdas, ha matizado el único escollo que debía resolver antes de dar un ‘sí’ definitivo: «Tengo que llamar para ver si hay un compromiso laboral que tengo y que es cierto como una casa… Si ese compromiso a mí me espera, yo me subo al avión». Como respuesta, Sandra se ha mostrado especialmente desilusionada: «Ese compromiso es vago. Te estamos ofreciendo el mismo caché que a Carmen Borrego».

La respuesta de Nagore Robes a la organización de ‘Supervivientes 2024’

Nagore convirtiéndose en CONCURSANTE DE SV 2024?????



No lo quiero, LO NECESITOOOOO 😱🙏🏻



Porfavor NAGORE DI QUE SIIIIIIIIIII



y ya por pedir que Carla Flila sea la defensora 😌😚 #ConexionHonduras4 pic.twitter.com/fGXLrUc0k1 — tvrealities (@tvrealitiesx) March 31, 2024

«Si en este trabajo me dicen que no pasa nada, que me esperan y yo veo el contrato con las mismas condiciones de Carmen, me voy», ha vuelto a enfatizar. «Lo es, confía en mí. Me están diciendo que es el mismo y lo es, vas a cobrar exactamente lo mismo», le ha reconfirmado Sandra Barneda. Finalmente, Nagore Robles ha concluido queriendo esperar a dar una respuesta en firme: «Hoy mismo doy una respuesta en este programa antes de que acabe».

Al término de la gala, Sandra le ha vuelto a preguntar si aceptaba la propuesta en firme que le han hecho llegar desde la organización. Con la pelota en su tejado, Nagore Robles ha asegurado que comunicaría su decisión el próximo martes durante la emisión de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’. Por lo tanto, habrá que esperar al espacio presentado por Carlos Sobera para saber si finalmente participará o no.