El grueso corte de Sandra Barneda a Nagore Robles en su reencuentro: «Espero que recuerdes…»

Este domingo 24 de marzo Sandra Barneda se ha vuelto a poner al frente de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. Entre los colaboradores presentes en el plató se encontraba sorpresivamente su expareja, Nagore Robles, con la que volvió a poner de manifiesto la gran relación que tienen pese a su ruptura. Tanto es así, que la presentadora no dudó en asestarle un abrupto corte en directo.

En un momento de la noche, Nagore se enzarzó en una discusión con Marián, la amiga y defensora de Carmen Borrego. Y es que la colaboradora está siendo una de las más críticas con el concurso de la hermana de Terelu Campos. Este domingo, una vez más, la concursante activó el protocolo de abandono y, finalmente, fue apartada de la convivencia hasta que solucione sus problemas de ansiedad. Sobre ello debatieron en ‘Conexión Honduras’. Nagore no estaba de acuerdo con que Carmen fuese apartada del concurso: «Yo no soy la médico del programa, pero yo no aceptaría eso. A mí esto no me gusta. Si todos hiciéramos esto, se recuperan y luego vuelvan».

Sandra Barneda aprovechó esta crítica de la colaboradora, para asestar un abrupto corte a su expareja: «Nagore, espero que si algún día concursas en ‘Supervivientes’ recuerdes lo que acababas de decir». Además, recordó a sus compañeros que, de la misma forma que la organización decidió apartar a Zayra Gutiérrez del programa por sus condiciones físicas, ha hecho lo mismo con Carmen Borrego.

«No le van a dar más tiempo del que necesita, van a ver cómo evoluciona y el martes veremos qué es lo que dictaminan los doctores. De momento está en observación y en las mismas condiciones que sus compañeros», explicó la presentadora.

El irónico dardo de Sandra Barneda a Nagore Robles

En otro momento de la noche, Sandra Barneda también lanzó un dardo a su ex, aunque en esta ocasión tirando de ironía. Tras un nuevo rifirrafe entre Nagore y Marián, la amiga de Carmen Borrego, Makoke criticó la actitud de su compañera: «No eres graciosa, no tienes ninguna gracia, te has enterado, ¿no?». Tirando de sentido del humor, Nagore contestaba a la exmujer de Kiko Matamoros: «Vas a hablar tú de gracia, la humorista de Telecinco. Tengo para todo el mundo, cuidadito».

Llegados a este punto, Barneda no dudaba en entrar al trapo y lanzaba una pregunta a su expareja: «¿Algún chiste de última hora?». «No soy de chistes, yo soy de rapidez, que vaya fluyendo, chistes no es lo mío», sentenciaba la colaboradora.