Makoke desmonta la estrategia que sigue Laura Matamoros por guion en ‘Supervivientes’

Desde que ha llegado a Playa Limbo, Kike Calleja ha dado un giro radical a su actitud en ‘Supervivientes 2024’ y ahora ha aprovechado su estancia allí para hacerle una entrevista a Laura Matamoros y preguntarle sobre su relación con su padre y también sobre Makoke.

Así, Laura se ha abierto en canal y no ha dudado en rajar contra Makoke con Kike Calleja. Tras reconocer que ahora tiene buena relación con su padre, Kike le recordaba la época en la que apenas se hablaba con Kiko Matamoros y señalaba a la colaboradora de ‘Así es la vida’ como la culpable. Y cuando Kike le pregunta si tiene relación cordial con ella, Laura deja claro que ahora mismo no tiene relación con ella.

«¿Algún día llegarás a perdonar a Makoke?», le llegó a preguntar Kike Calleja. «No es cuestión de perdonar si no de que el tiempo pone a cada uno en su lugar, no creo que sea buena persona teniendo en cuenta todo lo que ha pasado», aseveraba ella sin pudor. «¿Crees que os separó de él?», le repreguntaba Kike, a lo que Laura responde que «y ahora». «Yo tengo cuatro hermanos más, Ana es la quinta», recuerda.

Y cuando Kike le cuestionó por qué no fue a la boda de su padre con Makoke y si a la de él con Marta López Álamo, Laura no lo duda. «Es que la madre de mi hermana no me interesa nada. Ese rubio platino se me ha quedado muy antiguo ya», suelta a modo de pulla. «Duraron dos telediarios. Yo estuve con él en la separación y sé como lo ha pasado él y desde luego no se lo ha puesto fácil», sentenciaba Laura en la isla de ‘Supervivientes’.

Makoke responde alto y claro a Laura Matamoros

Laura Matamoros en ‘Supervivientes 2024’

Este jueves, ‘Así es la vida’ ponía estas imágenes a Makoke y la colaboradora le lanzaba un guantazo a la hija de su ex. «Menos mal que pasa y dice que pasa de esa señora, ¡qué pesada es!«, reaccionaba de primeras. «Pues nada qué quieres que te diga, que dice que soy mala persona, allá tú, mala persona es la que hace daño a alguien y yo no estoy haciendo daño a nadie. Tú a lo mejor si se lo estás haciendo a alguien», soltaba en alusión a su hija Anita.

«Que haga y diga lo que quiera. Yo estoy callada, he estado callada siempre. Yo no sé en qué momento se refiere de que no habla conmigo o no tiene relación cuando hace un mes me la cruzaba en maquillaje y me hablaba de sus problemas de la separación con el padre de sus hijos y hablábamos cordialmente», proseguía diciendo la colaboradora.

«Ahí no era mala persona y ahora si soy mala porque le interesa por guion. Dice que estoy pasada de moda. Pasada de moda estás tú con ese discurso que utilizaste en 2015 que te hizo ganadora en ‘GH VIP’. Pero de mí no vas a escuchar una palabra mala porque yo sí quiero a las personas», sentenciaba Makoke.

«Llevo 25 años callada y he estado en dos realitys no he nombrado a nadie»

Y cuando parecía que ya no hablaba más del asunto, Makoke volvía a dirigirse hacia ella. «Acaba de decir lo que pasó su padre en la separación, perdona pero si cuando yo me separé, él se daba golpes de pecho de que me había sido infiel. Si no pasó nada, la que lo pasó mal fui yo y a la que se le hizo daño fue a mí, como puedes tener tanta cara de decir lo que pasó mi padre», explotaba la colaboradora.

«Es que me tengo que morder la lengua y no quiero. Yo no estoy concursando, que me dejen en paz. Yo no hablo mal de ti y que me dejéis. Estoy enrabietada porque llevo 25 años callada y así lo voy a hacer por lo que más quiero en este mundo pero me da rabia que se diga que soy mala persona o si yo he separado. Yo llevo seis años sin hablar de este tema, yo no hablo ya nunca, es ella la que lo saca. Olvídate ya. Yo he estado en dos realitys y no te he nombrado, aplícate el cuento», concluía.