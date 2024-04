La reveladora pillada a Carmen Borrego y Terelu cuando creían no ser grabadas por ‘SV’

La reacción de Carmen Borrego a la exclusiva de su hijo sigue trayendo cola. Después de ver en riguroso directo cómo la menor de Las Campos se enteraba de las descarnadas palabras de José María Almoguera, ahora la audiencia ha podido ver todo lo que Carmen Borrego y Terelu Campos comentaron durante la publicidad de la quinta gala de ‘Supervivientes‘.

En un primer momento, los espectadores han podido conocer el mensaje que Terelu le hizo llegar a su sobrino. «Yo le mandé la portada y le dije: Qué decepción más grande, por cierto os podíais comprar dos estatuillas de escara para cada uno y regalaroosla. El problema es que las mentiras tienen las patas muy cortas»», le ha hecho saber Terelu a su hermana. Justo en ese momento, Jorge Javier entró a la sala para saludar a las dos.

«Este es mi momento y no me lo va a amargar nadie», le confesaba la superviviente al presentador. Lejos de quedarse callada, Carmen proseguía diciendo: «Después de ver la bombilla… No voy a echar una lágrima eh». Por su parte, Terelu le contestaba aconsejándola: «Mi consejo es que no hables de él ya nada más, que te mantengas como tú te has mantenido».

No ha sido el único extracto que los espectadores han podido ver. En otro vídeo emitido en primicia durante el debate dominical se ha podido ver nuevamente a Carmen pronunciarse sobre el tema. «Chica, qué llegada. Es que estoy trastornada ahora mismo», deslizaba Carmen. Por su parte Terelu comentaba: «Es para estar trastornada. Yo ayer cuando estaba en una reunión y empieza el móvil, porque lo tenía en silencio… Yo vi la portada y se ve con las cosas que se emitió de los audios. Nosotras no dijimos nada de los audios, nos lo hemos callado todo y no dijimos una mala palabra».

El señalamiento de Carmen Borrego: «De esto está detrás…»

En otro momento, Carmen ha apuntado: «Osea que solo me han hablado porque se ha muerto mi madre». «Sí, tu madre y la mía, sí», remataba Terelu. Ante ello, la superviviente confesaba apenada: «Seguro que debe de estar revolviéndose ahí arriba o dónde esté la pobre». Por su parte, Terelu insistía: «Menos mal que está muerta. Bueno, no hubiera tenido cojones de hacer esto con mamá viva». «Esto está que detrás quién está».

Poco después, Carmen ha preguntado si estaban separados o no. Dejando entrever que podrían seguir juntos, Terelu aseguraba: «No lo sé. Me separo, pero me quiero mucho, pero no me quito la alianza… No sé. Es que de la separación hablan dos mierdas». «Pero si se han separado, ¿por qué hacen la exclusiva? Estaban locos por hacer una exclusiva porque ha sido irme y han hecho la exclusiva», ha comentado Carmen. Acto seguido, Terelu ha intervenido: «Pero cómo alguien que quiere preservar su vida hace una exclusiva». «No conozco a nadie que haya hecho una exclusiva para arrepentirse de una exclusiva», ha contestado Carmen.

Así pues, la exconcursante ha asegurado haber intuido algo durante su estancia en la isla: «Yo sabía que estaba pasando algo con él, sabía que estaba pasando algo. A mí uno de los ataques que me dan es porque sabía que algo estaba pasando». «Y sabían que te ibas a poner muy dramática con la separación. Por eso dicen the fucking show», ha reaccionado Terelu. «Pues fíjate que chasco se han llevado», ha zanjado Carmen Borrego.