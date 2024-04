Jorge Javier se graba refiriéndose así al hijo de Carmen Borrego y la polémica se dispara

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a dejar claro en qué bando se posiciona en la nueva guerra entre Carmen Borrego y su hijo. Después de que la malagueña descubriese en directo este jueves la traición de su hijo, el presentador de ‘Supervivientes’ ha mandado un claro mensaje a José María Almoguera.

El de Badalona no se cortó un pelo a la hora de defender a su amiga en sus historias de Instagram. «La pobre, yo tengo un hijo así y lo pongo en el mercado de abastos», señaló el comunicador haciendo referencia al terrible momento que vivió la hija de María Teresa Campos en la última gala tras enfrentarse a la realidad.

Jorge Javier Vázquez carga contra José María Almoguera

«Para que luego digan que tenemos que tener hijos», continuó explicando Jorge Javier Vázquez, que no dudó tampoco en bromear sobre Terelu Campos y su gran reaparición en la cadena. «Estaba muy guapa y ayer no llevaba mucha laca», comentó con sorna el antiguo presentador de ‘Supervivientes’, que no había acabado aún con su cruzada contra Almoguera.

«Estoy muy contenta de no tener hijos, que luego te salen como los de la Borrego», sentenció el comunicador, que a continuación rememoró una de las célebres frases de Maite Galdeano para ilustrar la situación. «¿Sabes cómo estoy mejor? ¡Sola, sola, so – la!», exclamó el catalán.

Y Jorge Javier Vázquez tampoco perdió la oportunidad de lanzar algún que otro zasca a la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Estoy muy contenta de no tener novio, que luego te vienen con delitos fiscales…», insinuó el comunicador en mitad de la serie de vídeos que publicó en sus historias, que fueron toda una declaración de intenciones contra Ayuso.

Cabe destacar que el presentador de ‘Supervivientes’ se pronunció sobre el hijo de la malagueña después de que Borrego se enfrentase a una de las noches más difíciles de su paso por el concurso. Con Terelu Campos de la mano, tuvo que hacer frente a todos los titulares derivados de los ataques de su hijo y Paloma Olmedo en la revista Semana.