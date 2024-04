Terelu Campos explica el verdadero motivo por el que Rocío Carrasco y Fidel no han sido padres

Este sábado 6 de abril, en ‘D Corazón’, el programa presentado por Jordi González y Anne Igartiburu en La 1 de TVE han analizado la historia de amor de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, que ya dura 25 años. El pasado miércoles, la hija de ‘La más grande’ concedía una exclusiva a ‘Lecturas’ donde anunciaba que este mismo año se casarían por la iglesia. Terelu Campos, una de las grandes amigas de Rocío, ha explicado el motivo por el que han decidido no tener hijos.

«Yo no he visto una persona tan elegante, tan silenciosa, que haya guardado el silencio y la privacidad con un personaje tan público y que le haya apoyado en todo lo que ha pasado esta señora durante 25 años. No le conozco personalmente pero me parece chapó”, defendía uno de los colaboradores del magacín sobre la figura de Fidel Albiac.

Por su parte, Alba Carrillo que es amiga de Rocío Carrasco y Fidel Albiac desde hace años, ha desvelado cómo son en su vida privada. «En el día a día son maravillosos, se quieren un montón, se divierten…», ha explicado la colaboradora del programa de La 1.

Terelu Campos desvela por qué Rocío Carrasco y Fidel Albiac no han tenido hijos

Luis Pliego, director de ‘Lecturas’, ha revelado algunos detalles de la entrevista que la hija de Rocío Jurado concedió el pasado miércoles. «Hubo un momento en el que mi compañera Karmele Izaguirre y yo le preguntamos qué es para ti Fidel, y dice: ‘pues todo’. Pero (Karmele y él) queríamos más, y ella nos dijo: ‘¿Pero nos os he dicho que todo? Que parte de todo no entendéis», contó el periodista.

Anne Igartiburu preguntó a Terelu Campos, otra de las grandes amigas de Rocío Carrasco, si se quedó con las ganas de haber tenido un hijo con Fidel. A lo que la colaboradora respondió: «Yo creo que no. Yo alguna vez se lo he preguntado. Pero las circunstancias terribles por las que ha pasado Rocío, yo creo que han impedido que ellos pudieran pensar en tener un hijo». De esta forma, Terelu hacía referencia a la nula relación que su amiga tiene con los dos hijos que tuvo con Antonio David Flores, Rocío y David.

«A mí me da más la impresión de que Fidel hubiera querido más», añadía Alba Carrillo. Sin embargo, Terelu Campos no estaba de acuerdo con su compañera: «Yo, la sensación que tengo, es al contrario». Jordi González recordó que «están a tiempo. No necesariamente tiene que ser un bebé biológico…». «Pero yo creo que las parejas que no tienen hijos durante muchísimos años, estamos hablando de 25, tienen una vida ya muy conformada. Y tener un hijo es cambiarte el resto de tu vida», sentenció la hija de María Teresa Campos.