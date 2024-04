Avance de ‘Sueños de libertad’, capítulo del miércoles con la duda de Andrés en su boda

Tras casi dos meses de emisión, ‘Sueños de libertad’ se ha convertido en la serie estrella de las tardes e incluso está empezando a triunfar fuera de nuestras fronteras pues ha sido seleccionada como una de las ficciones más destacadas a nivel internacional tras colarse en una de las listas más exclusivas: la prestigiosa consultora The WIT.

Este miércoles 17 de abril, Antena 3 ofrecerá el capítulo 38 de la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Alain Hernández. En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras la discusión de Andrés y Jesús por culpa de su ayuda a Begoña al pagar el traslado de la tía Eugenia a otro sanatorio; los dos de La Reina discutieron con sus parejas.

Mientras Jesús y Begoña volvían a tener un enfrentamiento, María tampoco entiende que Andrés le haya pagado a Begoña el traslado de su tía. Y es que ella sigue sospechando que entre su prometido y su cuñada puede haber algo más que una simple relación familiar. Después Begoña y María tenían una conversación en la que María le deja claro a Begoña que a partir de ahora Andrés solo puede preocuparse por ella.

En la fábrica, Claudia y Tasio hablaban sobre Mateo después de que ella no entienda las actitudes del joven después de haber estado bebiendo en la cantina y Tasio le cuenta que está preocupado porque ella se haya acercado tanto a Don Agustín y de que la pueda manipular. Después, Claudia le pedía a Mateo que confíe en el cura y que intente recuperar su fe.

Poco después, es Carmen la que hablaba con Tasio sobre su distanciamiento cuando la guardia civil irrumpía en el almacén para detener al operario por una pelea que ha tenido. Por su lado, Fina le contaba a Marta que le ha contado a su padre que su relación con Gaspar era todo una mentira. Tras ello, las dos viajaban a Madrid por negocios y compartían la noche en la habitación de hotel y las dos terminaban pasando la noche juntas abrazadas.

Después de que María le pidiera a Gema que investigara en la habitación de Andrés para descubrir alguna prueba sobre si hay algo entre él y Begoña, la doncella encontraba la carta de Duque que falsificó Damián para que su hijo se casara con María dejando a la novia hundida al descubrir que su prometido se iba a casar por obligación.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 38 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles 17 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 38 de ‘Sueños de libertad’

Jesús y Andrés vuelven a vivir un enfrentamiento justo antes del día más importante del hermano pequeño a causa del dinero que le prestó a Begoña para pagar el traslado del sanatorio de su tía.

Mientras María sigue echa un mar de dudas después de haber leído la carta de su padre y le dice a Gema que no sabe si casarse con Andrés después de descubrir que lo hace obligado pero la doncella le pide que Andrés se terminará enamorando de ella si aún no lo está y que tenga la cabeza fría porque está a punto de unirse a una familia con dinero.

Después, Jesús le reprochaba a su tía Digna que los Merino ocupen un lugar que no les corresponde en la boda de Andrés. Y ella no duda en recriminarle que siga faltándoles el respeto a ella y a sus hijos castigándoles por todo lo que hizo Valentín. Y es que Digna no duda en decirle a su sobrino que ensucia todo lo que toca y que a veces se alegra de que su madre está muerta para que no vea en lo que se ha convertido su hijo.

Andrés se reúne con Begoña para preguntarle si alguna vez se había planteado que podría haber sido de ellos si se hubieran conocido antes porque él no puede evitar pensar en ella pese a que está a poco de darse el sí quiero con María y Begoña le pide que no piense en eso y se centre en su boda.

Paralelamente, Luz sigue tratando de ayudar a Begoña para saber más sobre la hija que tuvo su tía Eugenia y deciden acudir a visitar a las monjas que les recomiendan que no sigan indagando sobre el pasado de Eugenia. No obstante, a Sor Remigia se le escapa un dato revelador.

En la cantina, Mateo confronta con Don Agustín después de haberle visto con una mujer. El cura le dice que se trata de una feligresa pero el joven sigue desconfiando del párroco. Poco después, esa mujer se sienta con ateo y le cuenta que es la hermana de don Agustín y que si el párroco se había quedado con su dinero fue para ayudarle a ella porque la van a desahuciar y para que pueda dar de comer a sus hijos.

Carmen le cuenta a Claudia que Tasio había sido detenido y la dependienta trata de hacerle ver a su compañera que el operario no es trigo limpio y lo mejor que puede hacer es olvidarse de él. Y cuando él es puesto en libertad Carmen no puede evitar ayudarle. Por su parte, Marta le dice a Fina que le encantaría poder ir a la boda de Andrés junto a ella y que no para de pensar en ella.

María llega a la ermita de la mano de Damián y comienza la ceremonia. Cuando Don Agustín se dirige a Andrés para preguntarle si quiere a María como esposa, él no puede parar de imaginarse que con quién se está casando es con Begoña y se queda en blanco dejando a todos descolocados al no saber que está ocurriendo.