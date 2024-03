Susanna Griso se despacha en estos fuertes términos contra Óscar Puente: «Impresentable»

Susanna Griso ha dejado muy clara su opinión sobre Óscar Puente. La presentadora de ‘Espejo Público’ no se ha cortado este viernes al pronunciarse sobre la última polémica del político en redes sociales. La periodista ha acabado dirigiéndose al Ministro de Transportes en unos duros términos por su actuación en la red social X en estos últimos días.

Después del encontronazo de Risto Mejide y Óscar Puente en redes sociales, son muchos compañeros del sector los que se han solidarizado con el publicista y con el equipo de ‘Todo es mentira’. Y, este viernes, la comunicadora de Antena 3 ha decidido dirigirse directamente al protagonista de los ataques para condenar sus últimas publicaciones en X.

«Quiero comentar con vosotros el tuit de Óscar Puente porque la verdad es que es impresentable», ha comenzado señalando de forma muy rotunda Susanna Griso. Y es que la periodista se encontraba muy indignada por el comportamiento tan poco decoroso del político en redes. «Yo ya lo siento, pero en fin, eso que ha dejado escrito…», ha señalado la comunicadora.

Susanna Griso se pone seria sobre Óscar Puente

«Sánchez aprueba la ley más execrable de la Democracia por la convivencia, la reconciliación y rollos varios. Pues ahora, ni por los presupuestos. Le han tomado el pelo a él mientras traicionaba a los españoles», ha empezado leyendo la presentadora de la cuenta de ‘X’ de Isabel Díaz Ayuso. Acto seguido, ha compartido también la respuesta de Puente.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

«Execrable es lo del testaferro con derecho a roce Isabel. Dimite», escribió el ministro de Transportes en su perfil, un ataque que Susanna Griso no ha dudado en sentenciar de forma muy cruda y apuntado machismo en sus palabras. «Aquí, en fin, la acusación es doble. Por un lado habla de que la pareja de Isabel Díaz Ayuso es un testaferro y, luego, en fin, hay el machismo que desliza entre líneas», ha sentenciado.

Los colaboradores de ‘Espejo Público’ no han dudado en dejar claro su rechazo contra los modos de Óscar Puente. «Un ministro, desde su cuenta oficial, no se puede comportar así. Es increíble que esto pueda pasar. Debería estar avergonzado», ha comentado uno de los tertulianos del programa. «Solo demuestra que es un poco antiguo y un poquito ‘caspas’ porque eso del derecho a roce es de una época más atrás… No se puede ser ministro del Gobierno de España y estar macarreando por las redes», ha opinado otra compañera.