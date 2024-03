Susanna Griso tiene que reprobar a un colaborador de ‘Espejo Público’: «Eso es de machirulo»

Toni Bolaño ha colmado la paciencia de sus compañeros de ‘Espejo Público’ este miércoles. Durante la tertulia política, Susanna Griso y el resto de presentes tuvieron que ponerse serios con el colaborador por su comportamiento. De hecho, la presentadora acabó denunciando el tono machista de sus palabras contra otra compañera de mesa.

El escándalo que ha salpicado a Isabel Díaz Ayuso por los delitos de su novio llegó este miércoles a la mesa de debate de Susanna Griso. «Estas comisiones, esas mordidas ilegales, es un precio más que está pagando por cierto material. Hay comisiones legales e ilegales», comenzó señalando Ainhoa Martínez, sin saber que la tensión subiría por momentos.

Y es que, Toni Bolaño se tomó demasiadas confianzas para responder a su compañera de programa. «Bueno, cariño, con todo mi respeto, las comisiones son legales si luego las declaras», le contestó el tertuliano, dejando impactando al resto de la mesa. Entonces, la presentadora de ‘Espejo Público’ no tardó en pronunciarse sobre los términos utilizados por el periodista.

‘Espejo Público’ se pone en contra de Toni Bolaño

Ainhoa Martínez y Toni Bolaño en ‘Espejo Público’

«A la realizadora le ha parecido feo que le llames ‘cariño’ a Ainhoa», espetó Susanna Griso, muy seria con su compañero de plató. «Es que es mi niña», señaló Bolaño para tratar de justificarse, pero sus compañeros corrieron a secundar lo que la comunicadora estaba señalando. «Ha sido un detalle machirulo«, añadió entonces Javier Carballo.

La tertulia política se iba volviendo más incómoda por momentos, pero el colaborador de ‘Espejo Público’ trató de salir del paso. «No, no es machirulo, Ainhoa es casi mi niña, empezó de becaria conmigo», insistió el tertuliano. Sin embargo, no logró convencer a Susanna Griso. «Bueno, eso suena paternalista», apuntó la presentadora, que volvía a reprochar el tono de sus palabras.

«Bueno, pero me equivoco, pero me siento así… Y me habéis jorobado el hilo», replicó el colaborador señalando a sus compañeros por distraerle del tema central del debate. Aunque no llegaron a ningún punto en común, la presentadora zanjó el tema rápidamente para continuar con la actualidad política del día, que era la protagonista de la sección.