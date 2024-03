Gonzalo Miró se harta de Gema López en ‘Espejo Público’: «Te levantas y te vas a otro sitio»

Que Gonzalo Miró esté a la gresca con alguna de sus compañeras de ‘Espejo Público’ no es una sorpresa. Si bien suele tener desencuentros habituales con Mariló Montero, este martes ha chocado también con Gema López en mitad de un polémico debate. Los dos colaboradores perdieron los papeles hasta el punto de incomodar a sus compañeros por los gritos que se dedicaron en plató.

Susanna Griso puso este martes sobre la mesa de ‘Espejo Público’ las nuevas medidas del Gobierno para restringir aún más las zonas de fumadores. Un debate que dividiría profundamente a los dos colaboradores, que no lograron ponerse de acuerdo. Gema López comenzó oponiéndose enérgicamente a que se le prive de su derecho a fumar en una terraza, señalando que es un sitio público que no pertenece a nadie.

Gonzalo Miró, sin embargo, tenía algo que añadir al respecto. «Os estáis poniendo en un lugar en el que vuestra moralidad os impide fumar cuando molestáis a los demás, pero es que no todo el mundo es así», señaló el periodista, haciendo que Gema López se revolviese en su asiento, perdiendo la calma muy rápidamente.

Gonzalo Miró y Gema López, a la gresca en ‘Espejo Público’

«¿Pero qué parte de la calle es tuya y cuál es mía? ¡Dímelo!», espetó muy nerviosa la antigua colaboradora de ‘Sálvame’, que se encontraba visiblemente molesta por el debate iniciado. «Lo que se busca con estas medidas es que el fumador se perjudique él solo y no perjudiquéis a los demás, comenzó explicando Miró para tranquilizar a su compañera.

«Yo no tengo por qué estar en una terraza aguantando el humo del que está al lado porque este tenga un vicio que a mi me perjudica», sentenció Gonzalo Miró, que seguía sin convencer a su compañera de programa. «Perfecto, pues delimitemos tu derecho y el mío. Si hay terrazas, delimitemos una zona para ti y otra para mí», sugirió Gema López.

Sin embargo, el periodista no pensaba dar su brazo a torcer tampoco. «¿Yo estoy haciendo algo que te moleste a ti?«, preguntó Miró a la tertuliana, que no dudó en ir un paso más allá en su teoría. «Yo compro un producto que es legal, por el que pago unos impuestos, y estoy en la calle, que es de todos… Delimitemos zonas donde tus derechos y los míos puedan convivir», sentenció la periodista del corazón.

«Lo que no podemos hacer es que el fumador tampoco pueda acudir a una terraza, que está en la calle y es de todos», insistió Gema López, haciendo que su compañero perdiese aún más los nervios. «Te levantas de la terraza, te vas a un sitio donde no molestes, donde no haya nadie, fumas y listo», replicó Gonzalo Miró, algo cansado de un debate que parecía no acabar. «¿Y qué hacemos con la gente que ha invertido en esas terrazas para que puedan estar los fumadores?», volvió a insistir la periodista.

Gema López: «Lo siguiente será prohibirlo en nuestras casas»

«¡Pero si las terrazas se van a llenar igual!», exclamó el tertuliano de ‘Espejo Público’, cuya paciencia estaba bajo mínimos. «¿Y en invierno? Cuando hace frío en las terrazas, solo están los fumadores», señaló Gema López, a lo que su compañero insistió en que con las «setas eléctricas» todo tipo de gente llena las terrazas cuando hace frío. Sin embargo, la colaboradora de ‘Más Espejo’ seguía en sus trece.

«Yo estoy en un bar, entro y compro tabaco. ¿Y ahora no me lo puedo fumar en la terraza, pese a que lo he comprado en el bar?», replicó López dejando la excusa perfecta a Gonzalo Miró para lanzar su argumento definitivo. «Me encanta, porque lo que indica es que igual hay que restringir su venta únicamente a estancos», contestó el periodista, muy crítico con los fumadores.

Y es que, los colaboradores no parecían poner fin al avivado debate que mantuvo la atención de sus compañeros durante un largo rato. «Ese derecho lo tienes, nadie te lo impide. Lo que no tienen que hacer el resto de clientes es aguantar al que está fumando», terminó señalando el periodista, que recordó la polémica que causó la prohibición inicial de fumar «dentro de los garitos» en su día.

«Sí, pero se empezó así y mira cómo seguimos. Si ahora quieren prohibirnos fumar dentro del coche cuando van niños, lo siguiente será en nuestras casas», terminó apuntando Gema López para zanjar el debate. «En fin, me voy a fumar un cigarrito», advirtió la tertuliana levantándose del sofá y dando por terminado el extenso debate.