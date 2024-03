Miquel Valls frena la barbaridad que oye decir a Beatriz de Vicente en ‘Espejo Público’

Miquel Valls no ha podido ignorar las polémicas insinuaciones de Beatriz de Vicente este lunes en ‘Espejo Público’. La abogada penalista ha entrado al magacín para hacer su valoración sobre la violación que ha sufrido una turista española en su viaje a la India. Sin embargo, el discurso de la colaboradora no gustó demasiado al periodista, que no dudó en estallar contra ella por la dureza de sus palabras.

Después de que se iniciase un debate en el plató sobre la presunción de inocencia, Beatriz de Vicente intervino para dar su opinión como abogada. «En una denuncia, la presunción de inocencia obliga a que el que denuncia demuestra», comenzó advirtiendo la colaboradora. Se refería al vídeo viral de una pareja de turistas españoles que relataban el ataque y la violación que había sufrido la mujer en una región poco turística de la India.

Miquel Valls para los pies a su compañera

Fue entonces cuando la jurista sorprendió con el rumbo que tomó su intervención. «Un aviso a navegantes: si ustedes se dedican a ir por el mundo, precisamente a lugares deprimidos, conflictivos y con una mujer bellísima, pues perdone, es que están buscando factores victimógenos«, comenzó explicando Beatriz antes de ser interrumpida por Miquel Valls y el resto. «Si te metes en la boca del lobo, muerde», sentenció de Vicente.

Susanna Griso y Beatriz de Vicente en ‘Espejo Público’

Susanna Griso se puso seria entonces. «Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso», dijo la presentadora para cortar a su colaboradora. Y visiblemente indignado por el incendiario discurso, Miquel quiso parar los pies a la abogada penalista. «Pero Bea, por favor», espetó el periodista. «¿He dicho una barbaridad?», preguntó desafiante Beatriz de Vicente. «¡Pues sí! Has dicho una barbaridad», aseguró de forma contundente Valls, que no daba crédito ante las palabras de su compañera.

Pese a las réplicas de Miquel Valls, de Vicente no abandonó su postura. «Si te vas a un barrio conflictivo… No la estoy culpabilizando, pero están comprando boletos», volvió a señalar la colaboradora de Susanna Griso, que no estaba dispuesta a ceder. Al parecer, la pareja habría explicado en sus vídeos que viajan por el mundo en busca de «experiencias extremas», algo que también llegó a criticar. «El problema de las experiencias extremas es que a veces terminan victimando», apuntó Beatriz.

La presentadora de ‘Espejo Público’ volvió a pronunciarse entonces, muy cortante con de Vicente. «Insisto en que la India no es un país inseguro. Yo he viajado muchísimo por la India, y he viajado sola. No es un país inseguro, y mucho menos para las mujeres turistas», recalcó Susanna Griso, que aprovechó ese contundente mensaje para finalizar la conexión en directo con la abogada.