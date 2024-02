Miquel Valls se planta en pleno directo de ‘Espejo Público’: «Aquí te quedas directora»

Miquel Valls se ha rebelado con la directora de ‘Espejo Público‘ este martes por cómo ha tomado partido en su encontronazo con Laura Fa durante la sección de corazón. Todo ha comenzado cuando en el programa han criticado que Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, intentase ahuyentar a la prensa utilizando la baza de la salud mental.

«Lo que es muy injusto es que hay muchos hombres, mujeres, niños que sí sufren problemas de salud mental y es vergonzoso que una persona utilice ese argumento para intentar sacarse a los reporteros de encima. Es que es sucio», ha comentado Lorena Vázquez de forma tajante.

«Sabemos cómo trabaja la prensa. ¿Cuántas veces puede pasar que tenga micrófonos? ¿Tres veces? A mi a lo mejor me cansa muchísimo hablar de ella pero, chica, es mi trabajo y no digo ‘qué pesadez hablar de esta señora que dice tonterías’. Yo no digo: ‘ay Susanna, qué dura mi vida'», ha apuntado Laura Fa, también muy cabreada con Alejandra Rubio.

En ese momento, Miquel Valls le ha confrontado de un modo sentenciador: «Estás siendo injusta porque gracias a Alejandra tú tienes temas durante días y tú te sientas aquí y hablas de Alejandra. Son temas de actualidad». Al escucharle, sus compañeras se le han echado encima. «No lo estoy diciendo así», se ha justificado. «Sí, acabas de decir exactamente eso. Venga, Miquel, fuera», ha clamado Lorena Vázquez mientras amagaba con arrojarle un cojín. «Haya paz, haya paz», ha mediado Susanna Griso.

«Pero yo no digo que a mi me da mucha pereza un tema», se ha defendido el comunicador catalán. «Es que yo eso no lo he dicho. He dicho que imagínate que yo digo ‘ay que pereza hablar de Alejandra'», ha matizado Laura Fa. «La directora de este programa me confirma…», se ha arrancado Miquel Valls creyendo que ésta le iba a dar la razón, pero nada más lejos de la realidad.

La dirigente del bloque de ‘Más espejo’ no se ha puesto de su parte y ha apoyado a Laura. «¿Ah que le das la razón a Laura Fa? Mira, aquí te quedas directora», se ha plantado el periodista mientras se quitaba el pinganillo de la oreja. «Muy bien, rebélate», le ha secundado Griso.