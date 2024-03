Susanna Griso impugna lo presenciado con Mariló Montero en Antena 3: «Niego la mayor»

Mariló Montero dejó de piedra el pasado viernes en ‘Espejo Público‘ ante Susanna Griso cuando relató que recientemente había sido víctima de tocamientos por parte de un rostro famoso en un evento público. Además, apuntó que ese comportamiento sexual no deseado se produjo mientras la novia se encontraba cerca de él.

Desde entonces, la noticia ha acaparado infinidad de medios de comunicación y, ante el gran revuelo generado, el programa de Susanna Griso ha aprovechado la presencia de Mariló en plató para seguir ahondando en el asunto. Pero la presentadora navarra ha sorprendido al asegurar que no va a denunciar los hechos porque, por su cultura o conceptualidad, no considera que ese episodio haya sido una agresión sexual.

«No he puesto denuncia porque no ha habido agresión sexual y, como no ha habido agresión sexual, no he denunciado. Yo no voy a denunciar a una persona porque me haya agarrado el culo», ha declarado muy firme Mariló Montero. Para ella un delito de agresión sexual está motivado por «un comportamiento sexual no deseado con actos que usan la intimidación» y ha aseverado que, en su caso, no se empleó la fuerza de ninguna forma.

Acto seguido, la periodista ha justificado su postura amparándose en su cultura. «Estoy cansada de haber vivido en los años 80 cómo nos magreaban mucho. Es que te pasaban la mano… vamos. Venimos de una generación en la que se nos ha magreado mucho», ha soltado en ‘Espejo Público’. Unas palabras que no han gustado a Susanna Griso y ante las que le ha confrontado directamente.

«Bueno, Susanna es que tú dices que no, pero es que a mí sí me ha pasado», ha insistido Mariló Montero. «Perdóname, cariño, pero es que a mí no se me ha magreado mucho, niego la mayor», ha sentenciado la comunicadora de Antena 3. «En aquella época pasaban cosas por las que igual hemos minimizado la gravedad que pueda tener. Y yo hoy no voy a poner una denuncia a una persona porque me haya agarrado el culo», se ha reafirmado.

«Pero es que eso es una agresión sexual», le ha seguido rebatiendo Susanna Griso mientras Mariló se ha mostrado empeñada en que no está de acuerdo con ese planteamiento. «Pero eso no significa que no haya sido una agresión sexual. Hoy en día sí que lo es, otra cosa es que tú no quieras denunciarlo», le ha encarado también Gonzalo Miró. «No lo es, lo puedes adjetivar de muchas formas, pero yo creo que la ley del ‘si es si’ tiene problemas que deben ajustarse», ha replicado Montero, desviando el debate a la polémica ley de Igualdad.

En ese momento, se le ha otorgado la palabra a la abogada Montse Suárez, que le ha dado la razón a Gonzalo y ha rebatido también a Mariló Montero. «La ley del sí es sí modifica determinados artículos del Código Penal y, por tanto, el tocamiento en el trasero de Mariló Montero es de forma meridiana e indubitada un acto de agresión sexual. Ahora bien, entiendo a Mariló y entiendo que ella no lo interprete así y que su ofensa no sea la de una agresión sexual», ha declarado.

«¿Tú vas a meter a un tío en la cárcel porque te ponga la mano en el culo? Es que es para analizarlo», ha planteado Mariló. «Es un acto de agresión sexual porque atenta a tu libertad sexual y no es consentido», ha puntualizado Montse. Por último, Gonzalo Miró ha querido lanzar un mensaje a la audiencia ante el controvertido mensaje que se estaba lanzando: «Que la gente sepa que si a un hombre o a una mujer les tocan el culo sin su consentimiento, pueden denunciar porque es delito, independientemente de que a ti te parezca exagerada la pena».