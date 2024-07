Susanna Griso se despide de ‘Espejo Público’ y es sorprendida por su equipo ante su adiós

Son días de despedidas. Si este jueves eran Iker Jiménez y su mujer Carmen Porter los que se despedían de ‘Horizonte’ en Cuatro, este viernes ha sido Susanna Griso la que ha dicho adiós a ‘Espejo Público’. La presentadora ha cerrado la temporada del espacio matinal y se ha despedido de la audiencia hasta septiembre.

Pero ‘Espejo Público’ ha querido prepararle una despedida especial a Susanna Griso después de haber cerrado una temporada de récord. Así, el espacio de Antena 3 despide la temporada con gran crecimiento en audiencia y como referente de información y actualidad, especialmente en la franja de 08:55 a 11:00 horas, donde ha rozado el 14% de share superando a ‘La Mirada Crítica’ de Ana Terradillos. En su segundo tramo, de 11:00 a 13:25 horas, el magacín ha mejorado también medio punto y ha obtenido un 12,2% de cuota media aunque no ha logrado liderar sobre ‘Vamos a ver’.

Para su último día, ‘Espejo Público’ ha querido enfrentar cara a cara a Susanna Griso con todos sus colaboradores. Ellos iban sentándose uno a uno delante de la presentadora para hacerle alguna pregunta. Una de ellas era la de Gonzalo Miró que no dudaba en cuestionarle si hay algo que todavía no ha hecho en el programa y quiera hacerlo. «Me gustaría saber, si en todas estas temporadas de ‘Espejo Público’, hay algo que no hayas hecho y que todavía te gustaría hacer», le cuestionaba el colaborador.

«Es que he hecho muchas cosas, pero a mí me gusta mucho salir de plató y esta temporada pasada he tenido la ocasión de salir, la anterior también. Estuve en Ucrania, me he movido bastante, pero tal vez salir un poquito más, hacer más reportajes, más calle«, reconocía la presentadora. «También me gustaría entrevistar a alguien que se me resiste», añadía después. Y Gonzalo Miró no dudaba en preguntarle a quién. «Al Papa», respondía Griso. «O sea que te gustaría salir de plató, ir a Roma y entrevistar al Papa«, apostillaba Gonzalo. «Por ejemplo», sentenciaba la catalana.

Por su parte, Mariló Montero conseguía sonsacarle a Susanna Griso cual había sido su mayor ‘tierra trágame’ en ‘Espejo Público’ después de recordarle lo que le había pasado a Oprah Winfrey en una entrevista a la actriz Sally Field cuando le hizo una pregunta inoportuna. Y entonces Griso recordaba que a ella le pasó algo parecido en una entrevista a un cantante muy conocido. «Le pregunté si dormía con peluca y me arrepentí al momento«, aseveraba la presentadora. «Me dijo que me seguía todas las mañanas y pensé que era absolutamente innecesaria la pregunta», añadía.

Susanna Griso se despide de ‘Espejo Público’ entre sorpresas

Susanna Griso se emociona en su despedida en ‘Espejo público’

Tras verse cara a cara con sus colaboradores, Miquel Valls le tenía una última sorpresa preparada a su compañera. Tras recorrer los pasillos de Antena 3, los dos presentadores de ‘Espejo Público’ entraban en una sala de la cadena convertida en cine para ver la «película de la temporada». Y es que ha sido una temporada muy especial pues se renovaba la segunda parte del programa con la incorporación de Alberto Díaz (‘Sálvame’) como director y la llegada del propio Miquel Valls y Gema López como copresentadores así como nuevos colaboradores.

Después de ver algunos de los mejores momentos de la temporada, Miquel Valls no se lo pensaba y conseguía emocionar a Susanna Griso con el mensaje que le decía. «En nombre de todo el equipo de ‘Espejo Público’ gracias porque es un lujo estar a tu lado. Voy a reproducir un mensaje de un día que nos mandamos, que te dije que a pesar de todo lo que tengo en casa, soy muy feliz«, aseguraba el copresentador al borde de la emoción.

Ya al final del programa era Susanna Griso la que se dirigía a la audiencia de ‘Espejo Público’. «Nos despedimos, por mi parte, hasta septiembre, felices vacaciones«, destacaba la presentadora dejando en manos de Lorena García la conducción de ‘Espejo Público’ durante el verano.