Iker Jiménez se posiciona muy nítido en la cruzada de Risto Mejide y Óscar Puente

Risto Mejide se ha convertido en protagonista este miércoles ante la guerra abierta entre el presentador de ‘Todo es mentira’ y Óscar Puente, el ministro de Transportes a cuenta de la polémica que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso tras la denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal. Un asunto sobre el que se ha manifestado Iker Jiménez.

Y es que después de lo visto en ‘Todo es mentira‘ este martes, Óscar Puente ha señalado al programa de Cuatro de querer tapar el asunto sobre la pareja de Díaz Ayuso por presiones de Miguel Ángel Rodríguez a través de una llamada a Mediaset.

«Cuando no les gusta lo que dices, cuando ni pueden ni saben dar explicaciones por el hedor del caso Koldo, cuando no bailas al son de Moncloa por la pareja de Ayuso (a la que criticamos diariamente por sus decisiones políticas), en definitiva cuando se quedan sin argumentos, hacen lo único que les queda: lanzarte al tuitero mayor para tratar de desacreditarte. Ministro, el programa de hoy va por usted. Disfrútelo«, le contestaba Risto a Óscar Puente a través de «X» advirtiéndole de que le iban a dedicar el ‘Todo es mentira’ de este miércoles. Y así ha sido con un alegato del presentador contra el ministro que ha aplaudido Iker Jiménez en redes sociales.

Risto responde alto y claro a Óscar Puente: «Hablaremos de todo lo que a usted le joda»

Así, Risto Mejide se ha dirigido directamente a Óscar Puente en su programa después de tener un tenso rifirrafe con Abel Caballero por mandarle callar. «Lo primero que tengo que decir es que lo que yo diga es absolutamente irrelevante. Yo no ostento un cargo público. A mí me paga mi sueldo una empresa privada. Yo soy empresario y respondo absolutamente de mis actos a veces hasta las 3 de la mañana», empezaba diciendo. «Solo me represento a mí mismo. Lo que voy a decir ni siquiera representa ni a esta cadena ni a este grupo, ni siquiera a este programa«, recalcaba Risto.

«La gracia de este programa, señor Puente, es que yo llevo 17 años trabajando en esta casa, y todavía es el día que alguien me llame para decirme di esto o no digas aquello. La prueba cuál es, que esa llamada que usted tanto le preocupa, que si se produjo o no esa llamada de Miguel Ángel Rodríguez ayer a la directora de comunicación, es que yo no sé si se produjo esa llamada», aseguraba Risto Mejide.

«La prueba de que aquí se respeta la libertad de los trabajadores de esta casa es que a mí no me ha llegado esa llamada. Me encantaría que se hubiera producido, me encantaría que un político llamase molesto por lo que hacemos en este programa, ¿sabe por qué? Porque ese es nuestro trabajo, le guste usted a uno», sentenciaba el presentador en un discurso que Iker Jiménez ha apoyado a través de su cuenta de «X».

«Yo no le he llamado mamporrero de Pedro Sánchez. Porque creo que su cargo merece un respeto, el que usted no ha tenido a todos los que trabajan en este proyecto, a todos los que trabajan en esta casa, y a todos los que se informan con quienes les da la real gana. Este programa va a seguir hablando de Koldo, de mascarillas, de la amnistía, y de todo lo que a usted le joda. Suerte, y ahora sí, cuídese», concluía Risto Mejide.

Iker Jiménez se pronuncia ante la guerra de Risto y Óscar Puente

Tras ver lo sucedido entre su compañero de Cuatro y Óscar Puente, Iker Jiménez no ha dudado en dar la cara por Risto Mejide a través de su cuenta de «X» con un mensaje muy contundente. «La libertad del periodista es importante. No hay que dejarse amedrentar. Por nadie. Un abrazo Risto», destacaba el presentador de ‘Horizonte’ y ‘Cuarto milenio’.