Risto Mejide avasalla a Abel Caballero y le amenaza en directo: «No te voy a dejar hablar»

Risto Mejide ha arrancado este miércoles ‘Todo es mentira’ con un tono durísimo contra Óscar Puente después de que el presentador y el Ministro de Transportes hayan protagonizado una guerra en ‘X’ a raíz del tratamiento que el programa de Cuatro hizo este martes sobre las informaciones de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Pero después Risto Mejide ha querido saber lo que pensaba Abel Caballero, el alcalde de Vigo y colaborador de ‘Todo es mentira’, sobre toda esta polémica. «Para empezar y como decían algunos ayer en el programa como si esto fuera algo de repente preparado e improvisado porque como hay un caso que es Koldo había que sacar esto. Y bueno, la Agencia Tributaria lleva mucho tiempo detrás de esto», sostenía el alcalde de Vigo.

Enseguida, Risto ya le cortaba indignado para decirle que «estás pasando por encima que un ministro», a lo que Abel le respondía que después hablaba sobre eso. «No te voy a dejar eludir la pregunta», le advertía el presentador. «Cada uno puede tener su opinión y decirla y alguien puede decir que esto puede ser para tapar algo pero lo cierto es que hay una investigación de profesionales de Hacienda que concluyen con unas determinadas acciones que tienen que ver con un ciudadano, se lo envían a la Fiscal y ella tramita una denuncia. Esto es la forma normal de procedimiento de la Agencia Tributaria, no veo yo que se haga esto para tapar nada. Es una denuncia grave y ahora entrará en el ámbito judicial», recalcaba el alcalde de Vigo.

«A partir de ahí. Tengo que decir que yo a Óscar Puente le conocí siendo alcalde de Valladolid e hizo un buen trabajo», aseveraba Abel Caballero. «Pensé que ibas a decir que era educado», le replicaba Luis Fabra. «Yo entiendo que educado es siempre con independencia de alguna cuestión. Hizo buen trabajo y deseo que siga haciendo un buen trabajo en el ministerio de Transportes. Yo no soy partidario de ninguna polémica con ningún profesional ni con ningún programa. Nosotros debemos discutir sobre los hechos, sobre las cosas y lo que cada uno diga y la forma en la que lo plantee», defendía el político socialista. «Y por tanto no entro a juzgar que es lo que sucede entre una confrontación que hubo», añadía. «¿Todo esto para decir que no vas a decir nada?», le replicaba Risto Mejide.

Pero Abel Caballero le pedía que le dejara continuar. «Yo si no entro en polémicas tampoco las juzgo. Yo tengo mi estilo. Y mi estilo está ahí», recalcaba el político. «Yo no entraría a descalificarte y luego en este programa a mí nadie me dijo lo que tenía que decir, ni nadie me lo va a decir nunca y por cierto me dejáis mucho tiempo para hablar», añadía.

Después, ‘Todo es mentira’ cuestionaba cómo María Jesús Montero, la Ministra de Hacienda, espetó este martes por la tarde que la presidenta tenía que dar declaraciones sobre lo que se había publicado sobre su pareja. «Esto lo decía sobre las 17:30 porque decía que lo había leído en la prensa, pero la realidad es que el dato de las comisiones de mascarillas no se publicaba en la prensa hasta unas cuatro horas más tarde», destacaba Risto Mejide.

Tras ello, Risto le preguntaba a Abel Caballero si esto era normal que la ministra divulgara algo antes de que saliera en la prensa. «Yo no sé lo que ella divulgó ni el momento, lo acabo de ver ahora», contestaba el alcalde de Vigo. «Pues opina de lo que acabas de ver no me hables de manzanas traigo», le seguía criticando el presentador.

Risto Mejide se enfrenta con Abel Caballero: «No te voy a permitir»

«La Agencia hizo esto durante años», insistía Abel Caballero. «Y dale, opina lo que te dé la gana pero por favor sobre lo que te preguntamos. No te vayas por los cerros de Úbeda«, le volvía a advertir Risto Mejide. «Yo veo aquí que se sugiere que esto es una forma de tapar algo pero no decís que la Agencia Tributaria lleva mucho tiempo investigando esto, no arrancó ayer», aseveraba el político. «Lo dijimos ayer durante todo el programa», le replicaba Risto. «Me estás diciendo algo que ya hemos dicho. Ve al vídeo», le pedía el presentador.

Y como Abel Caballero seguía en sus trece de hablar de la investigación a la pareja de Ayuso, Risto Mejide se ponía serio con él e incluso le amenazaba en directo. «No te voy a permitir que nos hagas la 13 14 y que cambies de tema cada vez que te preguntamos», aseguraba el presentador de Cuatro.

«Si me vuelves a decir lo de la fiscalía y lo del juez no te voy a dejar hablar. No te voy a dejar que hagas un mitin cada vez que hables. Ya has dicho tres veces lo mismo», le volvía a decir Risto. «No me vas a decir a mí lo que tengo que responder», le respondía por su lado Caballero.

«Lo que no permito es que se le falte a la inteligencia al espectador. Si respondes tres veces lo mismo lo estás haciendo. Y a la cuarta ya me rebelo», sentenciaba Risto.

La actitud de Risto contra Abel Caballero ha generado algunas críticas en redes sociales cuestionando al presentador por no dejar hablar a su colaborador porque no le interesaba que hablara.

Que vergüenza como está hablando Risto a Abel Caballero, yo que el alcalde me levanto y me voy. #TodoEsMentira13M — Rosa (@rosaros64) March 13, 2024

Risto ni deja q Abel Caballero exprese su opinión… — aksonin (@aksonin5) March 13, 2024

Risto amenazando a Abel Caballero por no contestar lo que el quiere que conteste @oscar_puente_ lo ha vuelto del revés. Menudo papa frita el Mejide. — Valentín 復讐 (@etelos_) March 13, 2024