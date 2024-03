Abel Caballero clama «censura» de Risto Mejide tras lo vivido hoy en ‘Todo es mentira’

Este miércoles, Risto Mejide y Abel Caballero han protagonizado un tenso desencuentro en ‘Todo es mentira‘ después de que el presentador le preguntara al alcalde de Vigo por su polémica con Óscar Puente en Twitter y por el hecho de que la ministra de Hacienda revelara que a la pareja de Díaz Ayuso se le estaba investigando por las comisiones de la venta de mascarillas antes de que la prensa lo publicara.

Y es que Abel Caballero se salía por la tangente según Risto Mejide al intentar responder a lo que le preguntaba porque el alcalde de Vigo no hacía más que hablar de que la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por parte de Hacienda era mucho más anterior a que saliera a la luz el caso Koldo como estaban intentando hacer ver algunos.

«Opina lo que te dé la gana pero por favor sobre lo que te preguntamos. No te vayas por los cerros de Úbeda», le advertía Risto Mejide a Abel Caballero. Pero el político del PSOE seguía intentando exponer su opinión mientras que el presentador no paraba de cortarle. «Si me vuelves a decir lo de la fiscalía y lo del juez no te voy a dejar hablar. No te voy a dejar que hagas un mitin cada vez que hables. Ya has dicho tres veces lo mismo», le soltaba Risto.

«No me vas a decir a mí lo que tengo que responder», le replicaba Abel Caballero. «Lo que no permito es que se le falte a la inteligencia al espectador. Si respondes tres veces lo mismo lo estás haciendo. Y a la cuarta ya me rebelo», le terminaba diciendo Risto sin dejar a su colaborador que terminara sus argumentos.

Abel Caballero reprocha a Risto Mejide que le censurara

Pasado el programa y justo después de que Risto Mejide lanzara una respuesta alta y clara a Óscar Puente tras sus acusaciones, Abel Caballero se enfrentaba al presentador por no dejarle hablar. «Yo entiendo que no procede que nadie diga te quito la palabra. Te tengo que decir que a mí no me quita la palabra nadie. Estoy en este programa porque yo decidí estar y os agradezco la invitación. Pero no es correcto que se le diga a una persona ‘si tu repites eso te quito la palabra’. Creo que no estuviste acertado y reconócelo», le soltaba el político. «Te agradezco que lo digas pero no pienso igual», aseveraba entonces Risto.

«Es la libertad de decirlo, la mía de decírtelo y la tuya de no aceptarlo», destacaba Abel. «Entiendo que te moleste. Si nadie te ha quitado la palabra es fastidioso que te lo hagan por primera vez. Este programa tiene una cosa que se llama escaleta y una cosa que se llama director, tiene unos tiempos y hay una cosa que se llama publicidad», destacaba Risto.

«Yo estoy aquí para controlar los tiempos y no solamente te he quitado a ti la palabra, se la he quitado a cada uno de los colaboradores que se han excedido en el tiempo que les tocaba. Si yo como presentador, al igual que el presidente de un parlamento, que por cierto también quita la palabra, considero que ese mensaje ya se ha dado tengo dentro de mis potestades hacer lo que tengo que hacer. ¿No te gusta? Pues ahí tienes al director del programa para que eleves la queja correspondiente», proseguía diciéndole el presentador a Abel Caballero.

«Te has quedado a gusto. Pero yo te voy a decir una cosa, voy a seguir haciéndolo porque es mi trabajo», insistía Risto. «Y yo voy a seguir diciéndotelo porque es mi derecho», espetaba Abel Caballero. «Es tu derecho, otro político molesto, aquí no paramos de molestar a los políticos», ironizaba entonces el presentador tratando de quitar hierro al asunto. «Yo digo que a mí nunca se me ha dicho lo que tenía que decir aquí pero quiero tener el derecho a decir lo que me de la gana y tú me querías quitar la palabra», sentenciaba Abel.

«Te la he quitado porque ya he considerado que habías dicho lo que querías decir», destacaba entonces Risto. «Una cosa es que la quites por lo que dices de los tiempos y otra que e la quites porque no estaba diciendo lo que tu querías que dijera», le replicaba Caballero sin pudor.

Y Risto Mejide volvía a dejarle las cosas claras a su colaborador. «Estás poco acostumbrado a que nadie te repregunte. Estáis muy poco acostumbrados, esto no es una rueda de prensa ni es un mitin. Estas son las normas de un programa de televisión», defendía el presentador. «Yo quiero sentir la libertad de decir lo que quiera», reconocía Abel. «¿Y no la tienes?», se preguntaba Risto. «Sí, pero me dijiste que me ibas a quitar la palabra», respondía Abel entrando en bucle.