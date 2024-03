Deben frenar a la escritora Rosa Belmonte por su grave patinazo en ‘Espejo Público’

Rosa Belmonte agitó el plató de ‘Espejo Público’ este miércoles con lo que llegó a decir. Susanna Griso y sus colaboradores se encontraban en mitad de un debate sobre la hipersexualización de las niñas cuando la escritora se pasó de polémica. La autora no se cortó en expresar lo que pensaba y acabó escandalizando al resto de sus compañeros con sus declaraciones.

«Hemos perdido la cabeza. Estamos sexualizando a menores», comenzó señalando Susanna Griso. La presentadora puso sobre la mesa la queja de una madre, que señaló a una tienda por vender vaqueros ‘push up’ para niñas. «A mi me parece mal hasta para mayores», comenzó explicando la escritora, que solo acababa de empezar su polémica intervención.

«Hace años, caminabas por Bravo Murillo y todas las tiendas tenían esos pantalones para las señoras de la edad de Georgina y decía ‘no doy crédito'», señaló Rosa Belmonte, que entonces se expresó en unos términos mucho más bruscos. «Pero es que a las niñas les gusta vestirse como putas de la Casa de Campo», sentenció la autora, desatando la indignación en plató.

‘Espejo Público’ frena los comentarios de Rosa Belmonte

El plató se llenó pronto de un murmullo generalizado, y si bien Susanna Griso fue la primera en espetar a su colaboradora que había sido un poco «bruta», Miquel Vals le siguió. «Hemos patinado un poco», le reprochó el periodista, avergonzado por las palabras de su compañera. «Una cosa es que tú nunca te hayas comprado un ‘push up’ ni lo hayas utilizado y otra es que digas que a las niñas les gusta ir así», señaló Vals.

Rosa Belmonte en ‘Espejo Público’

«¿Pero tú has visto cómo van?», insistió Belmonte, que continuó firme en su opinión. «¿Las de cuatro años? ¿Pero has estado en una guardería?», le preguntó entonces Miquel Vals, a lo que la tertuliana respondió entre risas de sus compañeros: «Todas». Fue entonces cuando Marta Robles no se pudo contener más ante lo que estaba escuchando.

«Me estoy poniendo mala», apuntó Marta, que no podía seguir escuchando los reproches de la escritora. «Como si te quieres poner un mono encima de la cabeza. Las niñas no se visten como si fueran a ejercer sexo en la Casa de Campo. Esto es una cosa de oferta y demanda y hay muchos casos de niñas a las que llevan a concursos de belleza desde que eran pequeñas», explicó la colaboradora.