‘Supervivientes’ pone en alerta con quién es el concursante salvado ante una expulsión crucial

‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ ha contado una semana más con la ceremonia de salvación como principal plato fuerte. El programa presentado por Carlos Sobera ha reunido a los cuatro nominados para compartir sensaciones frente a la que será la segunda expulsión. De igual manera, Laura Madrueño ha compartido la decisión de la audiencia al salvar a Aurah Ruiz frente a sus tres compañeros que continúan en la palestra.

Antes de ello, al comienzo de la gala, Carlos Sobera ha actualizado el estado de los porcentajes ciegos. Tal y como se ha podido comprobar, el salvado de la noche ostentaba un alto 33%. Muy de cerca le seguían otros dos concursantes que reunían el 27% y el 26% de los votos. Por último, el que menor porcentaje reunía registraba un 14%. «Está muy empatada la cosa, va a ser una votación que nos va a mantener en vilo hasta el último instante», ha comentado el presentador.

Pasada la medianoche, Carlos Sobera ha vuelto a contactar con Laura Madrueño. La presentadora se encontraba junto a los nominados. A diferencia del método empleado la semana anterior, ‘Supervivientes’ ha escogido el barro como elemento para mostrar la continuidad en el televoto de cada concursante nominado.

Así ha sido la ceremonia de salvación que ha indultado a Aurah Ruiz de nuevo

La primera a la que le ha caído el barro ha sido a Miri, quien no se lo ha tomado nada mal. No ha sido la única, puesto que Laura Madrueño también le ha comunicado enseguida a Ángel Cristo Jr su continuidad en el televoto. «Si no estuviera nominado, no estaría cómodo la verdad», ha reaccionado con sorna.

Con todo ello, la salvación se debatía entre dos supervivientes antagónicas: Aurah Ruiz, que acumularía su segunda salvación consecutiva, y Rocío Madrid. «Es el momento de saber quién se salva porque la superviviente que continúa nominada y que se enfrentará a la expulsión de este jueves es Rocío», han sido las palabras empleadas por la también meteoróloga.

Por tanto, Aurah Ruiz se convierte en la segunda salvada de la edición. Cabe remarcar que se trata de su segundo indulto consecutivo tras el que disfrutó también la semana pasada. «¡Gracias a todos!», ha exclamado la recién salvada. De modo que la canaria se está perfilando como la gran favorita del público y eso pone en alerta a sus compañeros.