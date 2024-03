‘Supervivientes’ se boicotea por quién ha sido la concursante expulsada definitivamente

Medio mes después de dar el pistoletazo de salida a la presente edición de ‘Supervivientes‘, la organización del reality ha hecho frente a la primera expulsión definitiva. Una decisión que el reality ha puesto en manos de los espectadores, quienes han podido votar durante la emisión dominical del reality a través de Mitele. La audiencia ha dictado sentencia y ha expulsado a Rocío Madrid. Un resultado decepcionante, pues era una de las concursantes revelación.

Es necesario remarcar que los tres participantes nominados procedían de Playa Limbo. Dicha localización fue estrenada por Kiko Jiménez y Laura Matamoros. A ellos se le sumaron las primeras expulsadas de la edición: Lorena Morlote y Rocío Madrid. Al ser cuatro los concursantes, se ha planteado un juego para que fuesen tres los concursantes expuestos al televoto en el que se debatiría la continuidad de uno de ellos en el concurso.

Laura se ha erigido como concursante ganadora de la prueba planteada por el equipo de ‘Supervivientes’. Por lo tanto, la influencer ha conseguido salvarse de una nominación que hubiera podido acabar con su paso por los Cayos Cochinos. Por ende, el resto de sus compañeros se han debatido su puesto en un televoto express: Kiko Jiménez, Lorena Morlote y Rocío Madrid.

Antes de dar a conocer el nombre de la expulsada definitiva, el reality ha llevado a cabo la tradicional ceremonia de salvación. En ella, se ha comunicado la continuidad de Kiko Jiménez en el reality. Por lo tanto, la eliminación definitiva se debatía en un duro duelo entre Rocío Madrid y Lorena Morlote que ha acabado resolviéndose al final de la gala.

La audiencia de ‘Supervivientes’ no da su beneplácito a Rocío Madrid

Una vez terminado el tiempo establecido para votar, Sandra Barneda ha contactado con los concursantes para anunciar el nombre de la primera expulsada oficial del reality. «El público de ‘Supervivientes’ ha decidido con sus votos en la app de Mitele que la primera expulsada definitiva sea Rocío Madrid«, han sido las palabras empleadas por la presentadora.

Las reacciones ante la marcha de Rocío Madrid no se han hecho esperar. «Muchas gracias, aunque suene raro. No podía más y no me veía capaz de abandonar por una cuestión de amor propio y esto se me estaba haciendo bola. De haberme quedado, no hubiera aguantado más de dos días seguidos. Agradezco un montón a todo el mundo que me haya apoyado, pero estoy feliz de irme, no podéis imaginar cómo lo he pasado… ¡Ya está, ya está! Bien, bien, ¡qué descanso!», ha reconocido. Y es que su relación con Kiko, Laura y Lorena era insostenible e incluso ha denunciado «bullying» en directo.