‘Sueños de libertad’, avance semanal: Andrés y Begoña, al límite de caer y un gran secreto

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas y más ahora que se ha quedado como la única ficción de producción propia en las tardes de la cadena tras el fin de ‘Amar es para siempre’.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Begoña le pedía más dinero a Jesús para poder pagar el traslado de su tía a un nuevo sanatorio. No obstante, para conseguirlo ella le mentía y le decía que era para la reforma del comedor solidario en el que colabora. Aunque él se negaba a darle todo lo que le pedía.

Tras descubrir que Lázaro se habría suicidado en la celda de la cárcel, Damián no dudaba en preguntarle a Jesús si tenía algo que ver él pues le parecía muy raro todo el asunto. Y aunque su hijo le decía que no había hecho nada, la realidad es que él le había encargado a su primo Joaquín que acabara de una vez por todas con el trabajador que les había chantajeado.

Por otro lado, Claudia se quedaba hundida después de que Tasio le diera plantón en la cita que habían acordado. Y es que él está uy ocupado tratando de conseguir dinero para pagar las deudas que le ahogan. Así, no duda en colarse en la perfumería de noche para tratar de robar algunos productos. Pero Carmen le descubría in fraganti.

Finalmente, Begoña descubría a Jesús en la bohardilla bebiendo y llorando mientras veía el cuadro de su primera mujer. Cuando creía que su marido le había podido pillar ella huía despavorida.

¿Pero qué va a pasar durante toda la próxima semana en la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Daniel Tatay? Pues si no puedes esperar, en El Televisero te avanzamos las tramas más importantes de todos los capítulos de ‘Sueños de libertad’ del lunes 11 al viernes 15 de marzo?

Capítulo 12 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 11 de marzo

Andrés y Begoña en ‘Sueños de libertad’.

Al día siguiente de haber visto a Jesús en el desván bebiendo y llorando mientras veía el cuadro de su primera mujer, Begoña seguía un tanto turbada. Y cuando su marido se daba cuenta de que algo barruntaba, ella no dudaba en preguntarle por su anterior esposa, Clotilde. Y la reacción de su marido la dejaba aún más descolocada e intranquila.

Marta sigue trabajando a todo trote con la campaña del próximo perfume diseñado por Luis. Y para ello empieza a trabajar codo a codo con un nuevo fotógrafo. Lo que no esperaba ella es que él llegaba con una propuesta arriesgada al presentarle una serie de modelos para la campaña. Pero a Marta no le convencía lo que le presentaba. Es entonces cuando el fotógrafo sorprendía al hacer una serie de fotografías a las trabajadoras de la fábrica proponiendo que sean ellas las protagonistas de la nueva campaña.

Tras la llegada de María y para hacerle una bienvenida a su altura, Damián propone hacer una cena en su honor. Un evento con el que el patriarca pretende estrechar los lazos entre los De La Reina y los Merino. Así, Luis les contaba tanto a Digna como a su hermano Joaquín y Gema que estaban invitados a la cena. Ante este evento, Luis le pide a Luz que le acompañe a la cena pero ella rechaza su propuesta.

Al enterarse de esa invitación, Jesús se negaba a sentarse en la mesa con su tía y sus primos tras lo que sucedió con el asesinato de Clotilde. Lo que servía para que de nuevo padre e hijo tengan un nuevo desencuentro. Pero Damián le deja claro a su hijo que quién manda mientras siga vivo es él.

Tras el plantón de Tasio, Claudia tiene cada vez más dudas sobre él y teme que pueda haber vuelto con Carmen después de que ella les contara que le había pillado de noche en la tienda. Y cuando Claudia trataba de saber que había sucedido con él, Carmen les decía que no les podía contar nada porque era algo muy íntimo de su ex. Mientras que Claudia harta de las mentiras de Tasio decide romper con él.

Begoña no duda en quedar de incógnito con un hombre para empeñar su brazalete y así conseguir dinero para poder pagar el traslado al sanatorio de su tía. Aunque todo se le complica cuando se lo robaban en la calle. Por un lado, Jesús le pide que se ponga el brazalete que le regaló en la cena en honor a su cuñada. Y por otro, al verse acorralada Begoña termina pidiéndole ayuda a Andrés para poder salir del lío en el que se ha metido al tratar de empeñar el brazalete. Así, Andrés no dudaba en investigar con ayuda de Tasio sobre el prestamista al que había acudido Begoña y daba con él para tratar de recuperar el brazalete de su cuñada.

Finalmente, Andrés sorprendía a Begoña al entregarle su brazalete y le dice que puede contar con su ayuda siempre provocando un momento de mucha complicidad cuando son sorprendidos por Gema y tienen que esconderse y sus caras se quedan muy cerca.

Capítulo 13 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 12 de marzo

Después de quedarse al borde de darse un beso, Begoña no puede reprimir lo que siente por Andrés. Pero a la vez, no duda en pedirle a su cuñado que se aleje de ella y que recuerde que está comprometido con María y ella casada con su hermano Jesús después de que él le dijera que puede contar con él siempre que lo necesite y que está encantado de poder ayudarla. Y Begoña aunque intenta no acercarse demasiado a su cuñado termina confesándole sus problemas con su tía.

Tras la propuesta del fotógrafo Marcos, Marta tiene que convencer ahora a Jesús de llevar a cabo la campaña para el nuevo perfume con una de las trabajadoras de la fábrica para la campaña. Pero él no está por la labor pues considera que es una locura pues sus clientas sueñas con tener una vida de lujo.

Pero Marta decide seguir con la idea de Marcos y les cuenta a las dependientas que han decidido que la imagen del nuevo perfume sea una de las trabajadoras.

Algo que a ellas les vuelve locas, sobre todo a Claudia, que está muy ilusionada de poder ser ella la elegida. Paralelamente, Fina sigue temiendo por su trabajo en la tienda porque está convencida de que Marta ha creído a Petra.

Tras pedirle a Luz que le acompañara a la cena, el perfumista siente que se ha equivocado al precipitarse con la doctora. Pero él no duda en apoyarse en su primo Andrés y le pide que le aconseje para tratar de ganarse a Luz. Y Andrés no duda en decirle que antes de tomar decisiones tenga claro lo que quiere. Mientras, Andrés aprovecha la consulta con la doctora para recomendarle que no le cierre las puertas a Luis.

Todo está listo para la cena en honor a María. Pero a Jesús, sigue sin hacerle gracia tener que compartir mesa con su tía y sus primos, al considerarles responsables por lo que pasó con su mujer Clotilde y su primo Valentín. Y por ello trata de boicotearla hasta el punto de provocar una fuerte bronca.

Capítulo 14 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 13 de marzo

Tras reventar la cena y enfrentarse a los Merino, Jesús intenta sobrepasarse con Begoña, que no duda en pararle los pies ante su situación de embriaguez. Además, ella le reprocha que no le ha gustado nada lo que ha hecho con su tía y con su primo Luis. Y él terina abriéndose en canal con su mujer y le destapa el gran secreto sobre la muerte de su mujer Clotilde.

Por su lado, Luis se apoya en Luz tras el enfrentamiento con Jesús y ella trata de calmarle. Es entonces cuando el perfumista no reprime sus sentimientos y se decide a besar a la doctora. Mientras, Andrés no puede dejar de pensar en Begoña, lo que hace que de calabazas a María, que empieza a notar a su prometido raro y distante con ella.

Damián está muy enfadado con lo que sucedió en la cena y se vuelve a enfrentar a su hijo Jesús al pedirle que se retracte de su actitud y le pida perdón a su primo Luis. Algo a lo que él se niega.

Claudia decide perdonar a Tasio y volver con él después de lo que pasó tras su plantón y saber que había coincidido con Carmen en la tienda. Él le pide que confié en él. Pero la espiral de mentiras que ocultan y su relación oculta a Carmen hace que todo se complique cada vez más.

Tras lo ocurrido en la cena, Digna trata de mantener las distancias con Damián al creer que no es buena idea que sus hijos puedan descubrir lo que hay entre ellos pues todo puede hacer que estalle aún más por los aires si Jesús se enterara.

Tras fotografiar a las trabajadoras de la tienda y la fábrica para decidir quién debe ser la protagonista de la campaña, Marcos sorprende a Marta al pedirle que también quiere fotografiarla a ella. Y poco a poco la relación entre ellos va a más hasta terminar besándose.

Capítulo 15 – Jueves 14 de marzo

Después de descubrir toda la verdad de la muerte de Clotilde y lo que hicieron, Begoña habla con Damián para aconsejarle que de una vez por todas cuenten lo que sucedió para que la situación de Digna y sus hijos pueda cambiar. Pero el patriarca no está por la labor de que todo salga a la luz.

Luz recibe la visita de alguien de su pasado para pedirle un importante favor, que le ayude a encontrar trabajo en la fábrica o en el pueblo. Pero ella opta por ofrecerle dinero.

Tras ser rechazado por Begoña, Andrés no para de pensar en lo que le pasa con su cuñada. Y aunque trata de disimular ante María, su actitud hace que a su prometida no se le quite de la cabeza que le pasa algo y hará todo lo que sea por descubrirlo.

Para ello, María no duda en hablar con Begoña para intentar de saber que le ocurre a Andrés. Y Begoña trata de quitarle hierro a lo que pasa y trata de aconsejarle a la que será su cuñada de que lo olvide y que todo volverá a la normalidad.

Fina sigue sin confiar en Tasio pues cree que el joven está jugando con Claudia y a la vez con Carmen para conseguir lo que necesita y lo que quiere. Y no está dispuesta a permitirlo.

Después de lo sucedido en la cena y de que Luis dimitiera, Damián, Andrés y Marta acorralan a Jesús para que cambie su actitud y si no quiere pedirle disculpas por lo menos mueva ficha para que su primo vuelva a su trabajo como perfumista.

Begoña, sigue preocupada por no poder disponer de todo el dinero que necesita para pagar el traslado de su tía a otro sanatorio, y se le ocurre trabajar como enfermera en el dispensario. Sin embargo, a Jesús no le hace ninguna gracia y no duda en reprocharle que acepte ese trabajo y no piense en su familia. Aunque al final recapacita y acepta que su mujer trabaje.

Finalmente, Begoña le pide a Andrés que pare con todo esto porque María está muy enamorada y le puede hacer daño. Y que ella es una mujer casada y no quiere que todo estalle por los aires.

Capítulo 16 – Viernes 15 de marzo

Tras su decisión de dimitir como perfumista y abandonar la fábrica, Digna y Joaquín le piden a Luis que reconsidere todo y vuelva a su puesto en la fábrica que fundaron Damián y su padre. Pero él no está por la labor y de hecho se reúne con otra fábrica para conseguir un puesto de trabajo.

Marcos le dice a Marta que sus favoritas para la campaña son Carmen y Fina. Paralelamente, Marta tiene un fuerte desencuentro con Fina en la tienda y la toma con ella.

Tras descubrirle unos golpes, Tasio no puede ocultarlo más y le cuenta a Claudia los problemas económicos que tiene y la deuda que debe por la que le persiguen. Pero ella no sabe como ayudarle pues no tiene dinero para dejarle.

Luz consigue un empleo para Blanca en la fábrica. Y la doctora le pide a su amiga del pasado que por favor no haga nada que la comprometa. Lo que no saben ninguna es que Elena descubrirá un extraño detalle de la nueva limpiadora.

María sigue dudando de la actitud de Andrés hacia ella y no duda en pedirle consejo y ayuda a Gema. Y ella le aconseja a María que quizás debe dar un paso más en su relación con Andrés para