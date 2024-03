‘Sueños de libertad’: Avance capítulo del viernes con una muerte inesperada y un robo

Después de su triunfal estreno en prime time, ‘Sueños de libertad’ continúa su periplo en las sobremesas de Antena 3 donde sigue consolidándose como la oferta líder. Y desde este jueves ha pasado a ser la única serie de producción propia en la tarde tras el fin de ‘Amar es para siempre’.

Cabe recordar que ‘Sueños de libertad‘ cuenta con episodios de 50 minutos y se ofrece de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas. Este viernes 8 de marzo, la cadena de Atresmedia emitirá el capítulo 11 de la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, María, la prometida de Andrés llegaba a Toledo y sorprendía a su novio cuando estaba consolando a Begoña después de haber conseguido liberar a Julia de su secuestrador. Una llegada que sin duda pone patas arriba todo pues además a su llegada María se daba cuenta de la gran conexión que hay entre Andrés y su cuñada Begoña.

Por su parte, Fina después de no poder abrirse con su padre y tras escribirle una carta a una chica llamada Ester contándole todo lo que le ha pasado con Petra, optaba por abrirse en canal y confesarle a su amiga Carmen que es lesbiana.

Por otro lado, Tasio le pedía a Claudia seguir viéndose en secreto para evitar que nadie se entere y su relación pueda irse al traste. Pero ella empezaba a sentirse culpable de ocultarle a Carmen su relación con su ex.

Mientras Begoña le confesaba a Jesús que todo fue una falsa alarma y que no está embarazada. Algo que sin duda hacía que el enfureciera contra ella aún más después de reprocharle también que estuvieran a punto ella y Andrés de haber acabado con la vida de Julia por entrometerse en el secuestro.

Finalmente, Jesús le encargaba a su primo Joaquín que se encargara de una vez por todas de Lázaro pues no está dispuesto que el hombre siga creándoles problemas tras el secuestro de Julia.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 11 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes 8 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 11 de ‘Sueños de libertad’

Jesús y Damián vuelven a tener un desencuentro después de que el patriarca pretenda volver a la fábrica tras el accidente por el que estuvo a punto de perder la vida. Y es que a su hijo no le hace gracia que acuda al trabajo pues considera que lo que tiene que hacer es recuperarse del todo.

Por su parte, Begoña le pide a Jesús poder disponer de más dinero para donar la comedor de caridad porque lo necesitan para una reforma. Pero la realidad es que su mujer le vuelve a engañar pues el dinero realmente es para poder pagar el traslado de su tía Eugenia a otro sanatorio pues en el que está han empezado a darle electroshocks sin su consentimiento. Pero Jesús no accede a darle todo el dinero que le pide.

Gema se queja ante Joaquín del ninguneo al que le somete Begoña y no duda en compararla con María, la novia de Andrés que nada más llegar se ha acercado al servicio y se lo ha ganado con sus buenas formas. Además le reprocha a su pareja lo sola que le deja siempre después de haberle dado plantón en su última cita. A cambio, Joaquín le daba el sobre con dinero que le había dado Jesús por su último encargo.

El que tiene problemas de dinero es Tasio, que no para de acumular deudas tras jugarse sus cuartos en las timbas. Si no quiere tener problemas, Tasio tendrá que pagar todo lo que debe. Y una vez más se mete en problemas.

Begoña vuelve a abrirse con Luz y le cuenta que ha mentido a Jesús con el asunto del dinero. Y la doctora no duda en apoyarla y decirle que no pasa nada porque oculte algunas cosas pero además le intenta hacer ver que el dinero es suyo y no debería dejar a su marido que se salga con la suya.

Precisamente, Luz se muestra muy dolida con Luis por después del plantón que le dio. Algo que hace que el joven se muestre apenado pues piensa que su relación con la doctora va cada vez a más y su amistad puede convertirse en algo más serio.

Pero Luis está feliz porque ha conseguido sacar adelante el perfume que le había encargado su prima Marta. El perfumista tiene dos versiones y su prima no duda en presentárselas a sus hermanos provocando una nueva discordia entre los De La Reina.

Tras saber que Lázaro ha aparecido ahorcado en su celda en prisión, Damián sospecha que su hijo Jesús podría estar detrás de todo este truculento asunto y se haya tomado la justicia por su mano tras el secuestro de Julia pese a que las noticias es que el trabajador se ha suicidado. Paralelamente, Jesús trata de indagar todo lo que Lázaro le dijo a Julia cuando le tuvo secuestrada.

Begoña sigue ayudando a Andrés con su lesión y su rehabilitación y él se da cuenta de que su cuñada no está bien y no duda en decirle que está ahí para lo que le necesite. Poco a poco la conexión entre ellos va a más. Una conexión que ha empezado a notar María.

Claudia regresa a la habitación fastidiada porque Tasio no se ha presentado a la cita que tenían. Es entonces cuando Fina le pide que tenga cuidado y que le cuente todo a Carmen para no seguir teniendo que llevar en secreto la relación pero ella se niega.

Y parece que Tasio no acudió a la cita pues tenía otros planes, colarse en la tienda por la noche para robar y conseguir así el dinero que debe. Lo que no esperaba él es que Carmen le iba a descubrir y él trata de excusarse y contarle lo que le pasa.

Finalmente, Begoña descubre a Jesús en la bohardilla bebiendo y llorando mientras ve el cuadro de su primera mujer. Cuando cree que su marido le ha podido pillar ella huye despavorida.