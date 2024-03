Quién es Carolina Lapausa, la actriz que se mete en la piel de Luz Borrell en ‘Sueños de libertad’

‘Sueños de libertad‘ sigue siendo un gran éxito para Antena 3. Superada ya la veintena de episodios, su cuota de pantalla sigue en torno al 14% y con cerca de 1,5 millones de espectadores. Todos estos números la han consolidado como la serie diaria más vista en abierto de la actualidad. Superando a otras competidoras como ‘La Promesa‘, ‘La Moderna‘ o ‘Pecado Original‘. Las tramas continuas en Perfumerías de la Reina están funcionando a las mil maravillas. Ya no solo gracias a su trío protagonista, formado por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay. Sino también por sus personajes secundarios, entre los que encontramos a Roser Tapias o a Carolina Lapausa.

La actriz madrileña llega a ‘Sueños de libertad’ después de haber tenido un buen bagaje en otra serie diaria de la misma cadena: ‘Amar es para siempre‘. En ella interpretó a Cristina Pérez, y aunque estuvo poco tiempo, revolucionó a los personajes principales. Aunque para encontrar su debut tenemos que remontarnos a más de dos décadas atrás, concretamente en el año 2000, donde la pudimos ver en ‘Al salir de clase’. Eso sí, no siempre tuvo tan claro lo de ser actriz. «Solo hubo un momento de crisis a los 10 años, entre la interpretación y la política pero me decanté por la interpretación, me parece más de verdad», confesó en una entrevista al blog EntrevistArte.

Carolina Lapausa, en ‘Amar es para siempre’. / ATRESMEDIA

Desde entonces, no ha parado de trabajar y ha participado en series muy recordadas por el público. Una de las más importantes fue, sin duda, ‘La Señora’, emitida en TVE entre 2008 y 2010, con Adriana Ugarte de protagonista. En ella, Carolina Lapausa dio vida a Isabelita, amiga de Victoria Márquez (la protagonista) desde la infancia. En los últimos años ha participado en series como ‘Estoy vivo’, junto a Javier Gutiérrez; ‘Pequeñas coincidencias’ junto a Javier Veiga; o ‘Perdida’, coprotagonizando junto a Daniel Grao y Melani Olivares.

Pero a la serie que más cariño guarda es, sin duda, a ‘Amar es para siempre’. «Se trabaja muy rápido a todos los niveles, siendo una serie de mucha calidad y con grandes profesionales. Es género «culebrón», pero a mí eso en lugar de agobiarme, me quitó de golpe «el maldito perfeccionismo». Me dio libertad para jugar, ser creativa y pasármelo bien«.

¿Cómo es el personaje de Carolina Lapausa en ‘Sueños de libertad’?

Carolina Lapausa da vida a Luz Borrell. Luz no lo tiene nada fácil cuando llega al dispensario para ejercer de doctora. Tiene que ganarse la confianza de los operarios hombres, quienes rechazan que una mujer les atienda. Pero, enseguida, lo consigue demostrando que, ante todo, es una profesional con vocación, licenciada en la Universidad de Barcelona y formada junto a su padre, el doctor Borrell, del que aprendió todo lo que sabe.

Conocerá a Begoña, con la que creará una alianza basada en una gran amistad. Y tendrá muchos problemas con Jesús, ya que no querrá darle el puesto de doctora oficial de la fábrica.

Carolina Lapausa defiende la presencia de su personaje y de todos los demás secundarios ya que, según explicó en una entrevista en Ondacero, estos aportan «otro tipo de color y matices a lo que es la serie». Sobre todo su Luz Borrell. En la época en la que está situada la serie, «ser una mujer profesional tiene sus dificultades para que te tomen en serio, y tener el lugar que mereces». Si ya es difícil hoy en día, mucho más en los años 50.