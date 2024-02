Quién es realmente Dani Tatay, el galán protagonista de la serie ‘Sueños de libertad’

Esta semana hemos vivido una revolución en el mundo de las series diarias. Hasta hace muy poco, el terreno estaba dominado por dos grandes apuestas: ‘Amar es para siempre‘ en Antena 3, y ‘La Promesa‘ en TVE. Mientras que la primera se despide definitivamente este mes de marzo, ‘La Promesa’ sigue creciendo entre la audiencia y se ha consolidado como la opción favorita del público. Pero lo que nadie parecía prever es que llegaría una nueva para luchar por el trono. ‘Sueños de libertad‘, que sustituirá a ‘Amar’ en la parrilla televisiva, y que está protagonizada por Dani Tatay, Alain Hernández y Natalia Sánchez, empezó con fuerza el domingo 25 de febrero, y busca ir consiguiendo un nuevo público que la aúpe a lo más alto.

14.9% de cuota y 1.501.000 espectadores. Esos son los datos de su primer día en antena entre semana (no contamos los datos del fin de semana, ya que fue emitida en prime time). La serie ha comenzado con fuerza, ya no solo en términos de audiencia, sino también en términos narrativos. Los tres primeros episodios han sentado las bases de lo que vamos a encontrarnos: intrigas familiares, engaños, y un triángulo amoroso que implicará a los tres protagonistas. Entre ellos, Daniel Tatay, el gran descubrimiento de la serie, y que se postula como el galán de moda.

¿Quién es Dani Tatay?

El trío protagonista del triángulo amoroso de ‘Sueños de libertad’

El actor valenciano de 42 años siempre tuve como primer profesión la de bailarín. De hecho, así comenzó su carrera en Madrid, y empezó a hacerse un nombre en musicales como ‘Hoy no me puedo levantar’ o ‘Más de cien mentiras’. Incluso participando en la gira de artistas como David Civera o David Bustamante. «Desde pequeño me gustaba bailar, tenía algo dentro, pero nunca lo supe y lo que empezó como un hobby se convirtió en una oportunidad al descubrir que podía sacar algo del baile», reveló en una entrevista para el portal ‘Mi trampolín‘.

Su primera gran oportunidad como actor le llegó gracias al musical de ‘El guardaespaldas’. En este interpretó el papel del acosador, dando el salto al papel protagonista en 2018 tras el abandono de Maxi Iglesias.

Desde ese momento, no ha parado de trabajar. Ya no solo en musicales (protagonizó la gira de ‘Dirty Dancing’, interpretando a Johnny Castle, al que diera vida Patrick Swayze en la película), sino en cine y televisión. Tras su salto al protagónico de ‘El guardaespaldas’, fichó por la serie de TVE ‘Acacias 38‘, interpretando el papel del cura Telmo Martínez durante 176 episodios, afianzando así su experiencia en series diarias.

Tras esta, también participó en ‘El Cid’ de Prime Video y en la serie producida por los hermanos Almodóvar ‘Mentiras Pasajeras‘, para SkyShowtime. En el apartado cinematográfico, protagonizó junto a Eva Ugarte, Miren Ibarguren y Tamar Novas la película ‘El juego de las llaves’, remake de la serie mexicana de Prime Video. Pero su gran oportunidad le ha llegado gracias a la nueva serie diaria de Antena 3, ‘Sueños de libertad’.

¿De qué va ‘Sueños de libertad’?

Es el año 1958 y Begoña Montes huye a través del bosque junto a la pequeña Julia, su hijastra. Begoña es la nueva esposa de Jesús de la Reina, el viudo de oro de la comarca, dueño de una importante empresa de productos de tocador: Perfumerías de la Reina. Begoña corre con la niña, cuando Jesús las alcanza y dispara a sangre fría. ¿Habrá herido a Begoña? ¿Qué ha ocurrido para que Jesús pierda la cabeza y dispare a su propia mujer?

¿Cómo es el personaje de Dani Tatay?

Dani Tatay da vida a Andrés de la Reina. Este personaje es el hijo pequeño de Damián de la Reina, el patriarca de la familia, y dueño de Perfumerías de la Reina. Andrés de la Reina es un alma libre. Después de dedicar su vida al ejército, vuelve a casa con una lesión ocasionada por un accidente que se llevó la vida de su mentor. Nunca ha querido tener mucho que ver con la empresa, en parte porque no se lleva bien con su hermano Jesús, a quien considera un ególatra, de ahí a que siempre haya hecho su vida lejos de la familia. Pero eso está a punto de cambiar.