Entrevista al creador de ‘La Promesa’: «Van a pasar cosas muy potentes, las tramas se disparan»

‘La Promesa‘ alcanzó su primer año de emisiones el pasado enero, y desde entonces se ha convertido en el gran fenómeno televisivo sin tocar aún su techo de audiencia. De hecho, el pasado lunes se disparó a máximos históricos con un 14,2% de cuota. Este domingo la serie de TVE y Bambú Producciones celebra sus 300 primeros episodios con un doble capítulo especial en pleno prime time.

TVE aprovechará esta efeméride para contraatacar al lanzamiento de un nuevo serial de época en Antena 3, ‘Sueños de libertad’, que se preestrenará en horario de máxima audiencia. Josep Cister Rubio, el director y productor ejecutivo de ‘La Promesa’, valora la batalla televisiva entre los dos seriales, nos adelanta el antes y después que va a suponer los capítulos 299 y 300 que se ofrecen este domingo, así como las explosivas tramas que están por llegar a casa de los Luján.

Charlamos en esta entrevista exclusiva con la mente pensante detrás de ‘La Promesa’. Josep Cister además de ser el showrunner de la serie protagonizada por Ana Garcés, Arturo García Sancho y Eva Martín, entre otros, cuenta en su trayectoria profesional con otros grandes éxitos como ‘El tiempo entre costuras’, ‘La otra mirada’, ‘El secreto de puente viejo’ o ‘Física o Química’. Además, está inmerso en la preparación de otros dos proyectos de ficción de época: ‘La favorita 1922’, que se verá en Mediaset, y ‘Valle Salvaje’ para TVE.

Desde su estreno el 12 de enero de 2023, ‘La Promesa’ no ha parado de crecer. ¿Cuál crees que es vuestra receta de éxito?

Creo que si tuviera la respuesta estaría en Bali tomándome un mojito (risas), pero como no lo sé lo que hago es trabajar mucho. La receta del éxito es el equipo, que llevamos mucho tiempo trabajando juntos, que está muy bien engrasado y en el que cada uno da lo mejor de sí mismo para que el producto sea el mejor que se pueda. El eje central de la serie es una familia y mucha gente se puede sentir identificada con eso. También el conflicto de clases entre el servicio y los señores es algo que la gente reconoce claramente. Y luego tiene personajes y tramas muy adictivas a las que la gente se puede enganchar.

¿Cómo te surgió la idea de crear ‘La Promesa’?

No podríamos haber hecho ‘La Promesa’ sin hacer primero ‘Dos vidas’, porque fue el campo de entrenamiento de este equipo. Y luego vino ‘La Promesa’, que llegó de una forma un poco extraña, porque yo tenía por un lado la historia de una mujer que había perdido a su hermano y había visto como mataban a su madre. Y, por otro lado, la historia de los albores de la aviación en España. Y fusionando esas dos ideas surgió ‘La Promesa’.

Ana Garcés (Jana) y el creador y productor ejecutivo de ‘La Promesa’, Josep Cister Rubio. | Bambú Producciones

¿Está inspirada en alguna otra serie como ‘Downton Abbey’ o ‘Gran Hotel’?

Yo no hago ninguna serie pensando en si se parece a una u otra. Me encanta que algunos la llamen la ‘Downton Abbey’ española, eso es un halago brutal para nosotros y más para los medios y el presupuesto con los que contamos nosotros, eso quiere decir que lo hemos hecho muy bien. Pero nunca lo he hecho pensando en un espejo, de hecho, salvo el conflicto entre señores y criados, si ves la historia de ‘La promesa’ no tiene muchas semejanzas.

El éxito de ‘La Promesa’ ha vuelto a poner de moda las series de época en España.

Lo hemos hecho sin pretenderlo. Yo en mi caso vi muy claro que nosotros habíamos dejado de hacer este tipo de series en España, y por esa puerta se colaron muchas series turcas. Y ‘La Promesa’ ha venido a refrendar eso, que nosotros dejamos de producir unas series que en nuestro país tenían público. Y yo le vi todas las ventajas del mundo el volver a hacer una serie de corte clásico en el mejor de los sentidos.

Coincide el éxito de ‘La Promesa’ con el final de ‘Amar’ después de casi 20 años – desde 2005 en La 1 con ‘Amar en tiempos revueltos’ y desde 2013 como ‘Amar es para siempre’- ¿Te gustaría que ‘La Promesa’ durase lo mismo?

Sinceramente no lo sé. Sería bola de cristal. Yo hago todas las tramas de esta serie y por ahora no me siento agotado, y no me cuesta levantar nuevas tramas. Si llega el día que me siento así tendrá que venir alguien para intentar llevar a buen término las tramas. Y también creo que estas cosas las dictan mucho el espectador y la cadena, porque el público será el que nos dirá si la serie tiene que seguir o no. Yo por ahora no la siento nada agotada.

Como creador de la serie cuántos años le das de vida. ¿Hasta cuándo tenéis firmado?

Tenemos aún muchas historias que contar. Tenemos firmada hasta diciembre de este año la continuidad de ‘La Promesa’, lo que sería llegar hasta el capítulo 400 y pico, y después los espectadores y la cadena dirán.

¿Cómo valoras a la competencia de Antena 3 y el relevo de ‘Amar es para siempre’?

Yo trato de hacer lo que tengo en mis manos que es ‘La Promesa’ lo mejor que puedo, y estoy convencido de que Antena 3 y Diagonal TV habrán hecho el mejor producto que han podido para ser competitivos. Porque no podemos olvidar que ‘Sueños de libertad’ va a cubrir el hueco de una serie que ha sido historia en la televisión de nuestro país como es ‘Amar’. Porque me pongo en su lugar y ellos tienen que sentir presión por esa parte, la responsabilidad es muy grande. Porque es una serie que ha durado muchos años y a mí me parece un reto mayúsculo tratar de dar continuidad al éxito tan gran grande que ha tenido ‘Amar’.

¿Sentís alguna presión en audiencias ante la llegada de ‘Sueños de libertad’? ¿Crees que puede funcionar?

En principio no, porque no vamos a ir a la misma hora. Ellos van a ir a las 15:45 horas y nosotros ahora mismo estamos a las 5 y media de la tarde. Entonces va a ser muy complicado que compartamos franja. Lo que sí que deseo absolutamente es que le vaya muy bien a Antena 3 y Diagonal TV con ‘Sueños de libertad’, porque realmente que las series españolas funcionen es bueno para toda la industria. Y creo que también hay tarta de público para todos.

‘La Promesa’, en plenas grabaciones. | Bambú Producciones

¿Y si TVE al final cambia el horario de ‘La Promesa’ a partir del lunes, quién se llevará la tarta?

Eso es sacar la bola de cristal y no puedo hacerlo. Primero porque ahora mismo no vamos a estar en la misma hora, y en el supuesto de que lo estemos al final a mi lo que me gustaría es que hubiera público para todo el mundo. Obviamente querría que ‘La Promesa’ funcionara, pero luego también que haya hueco para los demás. Y no lo sé quien lideraría, porque nosotros llevamos ya mucho tiempo en este horario, y regresar a las 4 y media de la tarde es volver a cambiarle el paso a la gente, y desconocemos cómo reaccionaría el público.

¿Cuál va a ser vuestra arma el próximo domingo con el doble capítulo para eclipsar su estreno?

Con estas preguntas me siento muy incómodo, porque yo no hago la programación de La 1, y la cadena decide ahora programar un doble capítulo a las 10 de la noche, que son potentísimos y que van a hacer avanzar muchísimo la historia. Si que es verdad que es muy especial, el número 300, donde va a haber un montón de revelaciones para el espectador. En la trama de Jana vamos a descubrir que Curro le va a contar realmente quien es su padre. Por otra parte, María Fernández va a encontrar de repente una bolsa llena de dinero. Y Alonso va a estar muy cerca de descubrir toda la verdad de la cacería. Y muchas cosas más que van a sorprender al espectador, pero vamos a un horario que no es el nuestro y en domingo, entonces no sé qué va a ocurrir.

¿Entonces que coincida el capítulo 300 con el estreno de ‘Sueños de libertad’ es una casualidad del destino?

Totalmente. Porque cuando TVE nos llamó para hacer el capítulo especial en prime-time vimos los capítulos que tocaban y eran justo esos dos capítulos los que tocaban. Y fue una alegría enorme, porque realmente son dos episodios que nosotros habíamos preparado muy a conciencia. Pero no sabíamos cuando llegaba ni cómo se iba a programar ‘Sueños de libertad’ en Antena 3.

¿Qué más tramas nos vamos a encontrar en el capítulo especial por los 300 episodios de ‘La Promesa’?

Van a pasar cosas muy potentes. Y a partir de ahí las tramas se van a mover mucho. Y va a haber más revelaciones que el espectador está esperando mucho que ocurran.

Manuel (Arturo García) y Jana (Ana Garcés) en ‘La Promesa’. | Bambú Producciones

¿Y qué veremos en las próximas semanas en ‘La Promesa’?

A partir del próximo domingo las tramas en ‘La Promesa’ se disparan. Por un lado, respecto al intento de asesinato de Cruz y Lorenzo a Curro y lo que ha pasado con Feliciano. Además, vamos a descubrir quién es realmente el personaje nuevo, el Conde de Ayala, y qué busca en ‘La Promesa’. Y vamos a tener avances muy, muy importantes en la trama de Jana y Manuel, con la que vais a flipar.

¿Llegarán nuevos personajes próximamente?

Vamos a recibir a personajes que ya han salido en la serie, y que el espectador no espera y va a ser una sorpresa muy grande. Y también llegarán más nuevos personajes y nuevas tramas.

Algunos espectadores se han quejado de la muerte de Feliciano. ¿Por qué decidiste matar a su personaje?

Siempre son decisiones complicadas. Pero no hacerlo era poco inteligente. Por una parte, porque va a traer muchas consecuencias y luego en estas series hay veces que se necesitan revulsivos. A partir del capítulo 300 se va a entender por qué muere el personaje de Feliciano. Y a partir de ahora va a tener una consecuencia directa a lo que ha ocurrido y nos va a abrir muchos frentes. Porque hasta ahora hemos visto a una Cruz y Petra muy unidas, y puede que eso se vaya a romper.

Y Feliciano ha estado mucho más tiempo del esperado, porque vi que le podíamos dar mucho más uso a su personaje. Había algo muy importante para mí, porque cuando se me ocurre que la trama de Lorenzo y Cruz podía ir por ahí, hay un momento que se me ocurre en la cabeza el intento de matar a Curro y pienso que lo podía unir a la trama de Feliciano. Y luego hay otra cosa muy interesante: el mismo balazo en un rico y en un pobre tiene consecuencias distintas en aquella época, cosa que ahora hoy en día no podemos decir que está absolutamente superado.

Obviamente lo hice con mucha pena. Porque Marcos Orengo, la persona que daba vida al personaje de Feliciano, además de ser un gran actor es un lujo de persona. Con las secuencias de su muerte yo nunca había visto lo que hemos vivido en el rodaje, con todo el mundo sobrecogido, en silencio. Y se mezclaban dos cosas, que la trama a todo el equipo le encantó desde el primer momento y estaba volcado en hacerla lo mejor posible. Y por otro, se juntaba con una persona a la que todo el mundo adoraba en plató. Me gustaría darle públicamente las gracias a Marcos por el trabajo tan excepcional que ha hecho en ‘La Promesa’ desde el primer día, con un personaje que era tan complicado.

Rodaje del disparo a Feliciano y Curro en ‘La Promesa’. | Bambú Producciones

¿No crees que tanta muerte puede acabar cansando a la audiencia?

Para lo bueno y para lo malo no miro las redes sociales. Me condicionarían y eso es algo que uno no puede permitirse cuando tiene el timón del barco, porque no puedes escuchar lo que todo el mundo quiere, sino que tienes que ver la ola y navegarla y no pensar. Uno no puede escribir defendiéndose, sino teniendo todas las puertas abiertas, y si yo estuviera pendiente de qué puerta se me cierra sería difícil contar historias.

Por un lado, yo entiendo que a veces se cabree la gente, por ejemplo, al no querer que muera Feliciano porque le gusta mucho el personaje y quiere que permanezca mucho tiempo. Pero también si un personaje dura mucho y no tiene demasiada trama entonces es un estorbo y aburre. Siempre jugamos con ese doble filo. Y yo sigo con los personajes si me dan tramas y puedo seguir estirándolos.

Y, obviamente, el personaje de Feliciano podía haber tenido mucho más recorrido pero su muerte abre la puerta a contar otras cosas. Pienso que al espectador no le gusta que en la serie todo sea muy feliz y no haya conflictos, pero tampoco que tensemos demasiado las tramas, porque entonces seríamos unos sádicos o estaríamos mal de la cabeza. La clave es el equilibrio y tienen que ocurrir cosas en la serie.

Es interesante la reacción de Petra ante la muerte de su hijo, ¿se cobrará la venganza con la Marquesa cuando descubra que es quien está detrás de todo?

Petra no se va a quedar de brazos cruzados y viene una tormenta que no os imagináis. Y vamos a pasar unos meses entretenidos. Porque efectivamente vamos a ver una nueva cara de la relación de la Marquesa y de Petra, eso va a ser así.

El equipo de maquillaje prepara a Feliciano en la escena de su muerte. | Bambú Producciones

¿Tienes temor a que si la serie dura mucho en el tiempo acaben marchándose muchos intérpretes y la serie se desvirtúe?

Yo vivo el presente. Estoy pendiente de lo que va a pasar ahora mismo, y ese es mi día. Y tengo que sacarlo a saco e intentar que el espectador se siga entreteniendo con la serie y no se aburra. Entonces pensar en lo que podría pasar en un año no me lo planteo. Por ejemplo, cuando hicimos ‘El secreto de Puente Viejo’, que duró 10 años, hacíamos al principio cuotas del 14% y se fue Megan Montaner, entró un reparto nuevo y un salto temporal de 10 años que era algo arriesgadísimo y la serie se catapultó a un 20%. Entonces nunca lo sabemos si está todo fiado, esto es una cuestión de que lo descubriremos cuando andemos ese camino y descubriremos si el espectador nos quiere seguir con otras tramas y personajes.

¿Desaparecerá de algunos capítulos el personaje de Pía, ante el embarazo de su actriz María Castro?

Pues va a ser un sorpresón lo que va a pasar, la gente va a flipar. Es una suerte tremenda tener a María Castro en el reparto de ‘La Promesa’. Ella desde el minuto uno que me contó que estaba embarazada, fue una alegría enorme para todos. Y María tenía miedo por si su personaje se terminaba aquí. Entonces le dije que no, dame 24 horas y al día siguiente le hice una propuesta, con una trama completamente nueva. Y María se quedó loca y me dijo ‘sí quiero. No me lo puedo creer, con el tiempo en que me lo has dicho y con que vayamos a hacer esto’. Esa trama la veremos entre mayo y junio y va a ser muy gordo.

Hubo una trama que se quedó sin cerrar, que fue el asesinato del barón de Linaja.

Mucha gente me lo pregunta, pero si esa trama la cierro las cuatro chicas -Jana (Ana Garcés), María Fernández (Sara Molina), Pía (María Castro) yTeresa (Andrea del Río)- se van a la cárcel. Entonces no podemos hacer eso.

Imagen del rodaje de ‘La Promesa’. | Bambú Producciones

¿Cómo es la relación entre el equipo de ‘La Promesa’ fuera de cámaras?

Es un lujo trabajar en esta serie, en este equipo y con este elenco artístico. Hemos creado una familia, siento que nos cuidamos y que es un lugar seguro para ir a trabajar. Y luego tenemos un reparto de actores con un talento inmenso y que son muy buena gente y que se trabaja muy bien con ellos. Nosotros aprendemos mucho de ellos y la identificación de los espectadores con los personajes es muy importante, y por ejemplo da una pena enorme lo que ha pasado con Feliciano y Marcos Orengo se lo merece todo, pero yo tengo que hacer que la serie avance.

¿Cómo son las grabaciones y cuántos días a la semana rodáis ‘La Promesa’?

Grabamos los cinco días a la semana en dos platós que funcionan a la vez en paralelo. Y siempre grabamos en ambos una media de un capítulo diario. Rodamos de ocho de la mañana a siete de la tarde todos los días. Y luego tenemos el palacio de El Rincón y vamos allí un par de veces a la semana. Por otro lado, vamos bastante pegados a la emisión. Más o menos llevamos un mes, mes y pico rodado por delante de la emisión, que no quiere decir postproducido o cerrado.