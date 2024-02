El actor que interpreta a Feliciano en ‘La Promesa’ lamenta así su marcha y lanza un aviso

Marcos Orengo, el actor que ha interpretado a Feliciano Arcos en ‘La Promesa’ durante estos últimos siete meses, se ha despedido de forma definitiva del público en una entrega de ‘Si el servicio hablara‘, contenido extra del serial en RTVE Play.

«Feliciano para mi ha sido una aventura muy intensa de siete meses, he aprendido muchísimo. Ha sido muy bonito de interpretar. Y luego la gente que he conocido ha sido el pack completo», ha valorado el intérprete.

«Yo recuerdo que al principio decía ‘jo, si es que no tengo trama con nadie, simplemente me odian’. Era un papel que no tenía nada que hacer, solo existir, porque todos me odiaban. Pero cuando empezaron las tramas con Teresa, el personaje de Feliciano fue tomando vuelo», comparte Marcos Orengo.

Una de sus primeras secuencias en ‘La Promesa’ que requería un gran esfuerzo interpretativo fue «el día en el que confesé que maté a mi padre». «Fue de las primeras secuencias en las que había que poner la carne en el asador y tuve que tirar de toda la técnica», reconoce.

También fue un clímax en su personaje la reacción al enterarse de que Petra era su madre y no su hermana. Una escena que le costó la rotura de la mano derecha. «Fue por inconsciencia, por no controlarme, que le puse demasiado ímpetu y reventé aquel árbol, me rompí la mano en el ensayo», rememora.

Marcos Orengo se despide de Feliciano: "Me llevo una cicatriz de recuerdo de #LaPromesa"



Ya tienes la entrega especial de #SiElServicioHablara con el actor en el canal de YouTube RTVE Series y en @rtveplay @Lidia_Sango @davidcidruiz_



👉​https://t.co/CA1EDRQhYR pic.twitter.com/9cijHZa9bt — La Promesa (@lapromesa_tve) February 13, 2024

No obstante, para el actor el momento cumbre de su trayectoria en ‘La Promesa’ han sido sus capítulos finales: «Todo el último bloque de Feliciano, los últimos cinco capítulos desde que recibe el tiro hasta los momentos en cama, es para mi una genialidad desde guion, los diálogos están súper bien escritos. Cómo se despide de Petra, de Teresa, de María Fernández y de Jana…».

«La operación (para extraerle la bala) fue precioso de rodar. Me lo pasé bien, fueron cuatro horas con la adrenalina en pico», recuerda. «Luego, esas últimas secuencias con Teresa y con Petra son devastadoras», admite, al tiempo que asegura que son las mejores compañeras de interpretación «que he tenido en mi vida».

Por último, en su despedida para siempre de ‘La Promesa’ lanza un mensaje al público y pide su regreso al reconocer que el ha dolido mucho tener que abandonar la ficción por exigencias de guion. «Que echen de menos a Feliciano, que les duela esa despedida tanto como me duele a mí dejar la serie. Para mi ha sido un proceso precioso y creo que los espectadores han recibido lo bien que me lo he pasado. Que sigan viendo la serie. Se vienen cosas muy caldeantes. Feliciano tiene una despedida preciosa y va a dar de qué hablar. ¡Que vuelva feliciano!», concluye Orengo.