María Castro no oculta el problema que está afrontando en el rodaje de ‘La Promesa’

El pasado mes de noviembre, la actriz María Castro anunció que estaba embarazada de su tercera hija. Un embarazo que llegaba después de que su personaje en ‘La Promesa’, doña Pía, hubiera dado a luz en el serial diario de TVE. Por lo tanto, era imposible que el personaje pudiera quedarse de nuevo encinta.

Pese a ello, la actriz gallega ha seguido con su trabajo durante las últimas semanas, sin encontrarse con demasiadas dificultades, hasta ahora. Y es que, el pasado jueves, María Castro compartió una publicación en Instagram donde desvela el último contratiempo que ha tenido. En la foto que subió a su perfil se ve cómo su uniforme de asistenta se ha roto por la zona de la barriga. Un hecho que ha optado por tomarse con humor.

María Castro se toma con humor su último contratiempo

«Cuando no te cierra el traje, sólo hay una forma de tomárselo… ¡Con humor! Vamos, como todo en la vida. Con Humor y AMOR… corazoncito pintado mediante. 8 semanas más trabajando en ‘La Promesa’ y tapando como se puede esta redondez… y os digo una cosa: ¡o falta tela o sobra tripa! Gracias Amanda Marugán por tener siempre el telefonito a mano, para capturar todas mis ‘caralladas'», escribía la actriz junto a la instantánea.

El post de María Castro se llenaba inmediatamente de comentarios de sus seguidores. Algunos, se preguntaban qué ocurrirá con su personaje durante su ausencia por maternidad, mientras que otros querían saber hasta qué semana de gestación podrá seguir rodando. «Me encanta tu barriguita, me encanta ‘La promesa’ y me encantas tú que eres una actriz maravillosa, me gusta mucho todo lo que haces», reconocía una usuaria de Instagram.

«Que te dejen las doncellas un delantal, que se te va a constipar la bebé», escribía otro de sus seguidores. «Te tenías que haber puesto de acuerdo con el guión»; «Tranquila, a otras nos pasa lo mismo sin embarazo jajaja» o «Eres puro amor María, y tu papel de Pía me encanta», son solo algunos de los 205 comentarios con los que ya cuenta la publicación.