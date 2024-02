David Bustamante pierde así los papeles con un reportero de ‘Socialité’: «Me vas a joder…»

David Bustamante acudió hace unos días a la premiere de la segunda temporada de ‘Machos Alfa’. Tras posar en el photocall, atendió a los distintos medios de comunicación allí congregados, y mostró su peor cara con un reportero de ‘Socialité’ ante una pregunta que le molestó sobremanera.

«Llega bastante lejos, me ha sorprendido. Siendo famoso hay que ser más inteligente y tratar mejor a la prensa. Porque ahora estamos hablando de su ira, en lugar de su trabajo», ha adelantado María Verdoy antes de dar paso al vídeo del momento. Tras varios avances, por fin el programa de Telecinco ha emitido el incidente de David Bustamante con Darío del Alcázar, el reportero en cuestión.

En un primer momento, el cantante se mostró muy contento. Habló de la gira que hizo con el musical de ‘Ghost’. Además, dio algunas pinceladas sobre su regreso a la música y expresó sus deseos de regresar a los escenarios. Tras estas preguntas sobre su vida profesional, el periodista le preguntó al cántabro por ‘Bailando con las estrellas‘, el programa de Telecinco que presentan Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

Y es que cabe recordar que David Bustamante ganó la última edición del concurso de baile. Además, allí conoció a su actual pareja, la bailarina Yana Olina. Él recuerda con mucho cariño su paso por el programa: «Tuve una experiencia increíble. Tuve la suerte de participar, ganar y llevarme a la bailarina», reconoció entre risas.

David Bustamante explota contra Darío del Alcázar

Aprovechando que Miguel Torres, pareja actual de su exmujer, Paula Echevarría, fue expulsado en la pasada gala de ‘Bailando con las estrellas’, Darío del Alcázar quiso saber qué opina el artista sobre la breve participación del ex futbolista. Sin embargo, nada más escuchar la pregunta, a David Bustamante le cambió la cara y cargó contra el reportero.

«Es ridículo que me preguntéis por el padre del hermano de mi hija. Lo estropeáis todo (…) Me vas a joder todo. Miguel y yo somos buenos amigos, es la pareja de mi ex. ¡Es ridículo!», exclamó, muy enfadado, el intérprete de ‘No soy un superman’. El periodista no daba crédito ante esta reacción del cántabro, y trató de pedirle disculpas.

Pero ni esto logró calmar a Bustamante, que siguió atacando a Darío del Alcázar: «No me lo merezco. Jugáis sucio. Acabáis de estropear todo lo bonito que estábamos hablando. Sois muy maleducados. Esto es lo que queríais, la carnaza». El cantante incluso le bajó el micrófono al reportero de ‘Socialité’.

Tras la emisión del vídeo, María Verdoy no ha dudado en salir en defensa de su compañero: «Los periodistas hacemos autocrítica y es verdad que a veces hacemos preguntas folloneras, pero este no era el caso. Los famosos también deberían de hacer autocrítica y saber cuando es desproporcionado actuar así», ha concluido la presentadora. Unas palabras que también han sido apoyadas por Miguel Ángel Rech: «Con decir ‘No me apetece hablar de esto’ hubiese bastado», ha sentenciado el periodista.