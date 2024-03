El desconocido pasado de Alejandro Vergara, Abel en ‘La Promesa’, antes de la serie de TVE

La profesión de actor es una de las más complicadas del mundo del arte. Tienes que estar siempre concienciado para recibir un ‘no’ continuo en cada casting, y además esta el problema de la intermitencia. Es decir, es muy difícil encadenar un trabajo tras otro. Y más aún en España, donde hay mucha competencia y no tanto trabajo. Así, es bastante normal que muchos actores y actrices complementen algún proyecto interpretativo con otros trabajos, generalmente de cara al público. Eso es precisamente lo que le ocurrió a Alejandro Vergara, al que conocemos por interpretar a Abel Bueno en la serie ‘La Promesa‘, el éxito de TVE.

El joven actor ya había despuntado en otras series como ‘Éramos pocos’, en Canal Sur o ‘El secreto de Puente Viejo‘, donde estuvo durante más de 160 episodios. Fue esta serie la que le dio a conocer, pero como cuenta en su nuevo podcast ‘El contraplano‘ junto a su amigo actor Víctor Sevilla, cuando se acabó la serie de Antena 3, vino la parte mala de la profesión. «Se acaba ‘Puente Viejo’ de repente y yo me quedo en la nada. Nadie me preparó sobre cómo va esto. Según van pasando los días, los ‘noes’ en los ‘castings’, me voy dando cuenta…», relata el actor malagueño.

La inestabilidad de la profesión

Porque al final, después de terminar una serie diaria, que asegura un trabajo y una estabilidad difíciles de encontrar en la profesión, llegan las dudas y los problemas para mantenerse. Y es precisamente lo que le ocurrió a Alejandro Vergara. El primer invitado en su podcast es el también actor Daniel Arias (hijo de Imanol Arias), y es precisamente él el que recuerda cómo fue ese paréntesis en su vida como actor.

«Habías llegado a ese punto en el que tu felicidad no podía depender de ser actor. Llevabas un tiempo sin currar, estabas trabajando de camarero en una discoteca… y te salió curro. No se me olvidará nunca», recuerda Daniel Arias. Alejandro Vergara tuvo que compaginar el ser camarero en la discoteca Cuenca Club en Madrid con algunos pequeños papeles en series como ‘La chica de nieve‘ o ‘Todo lo otro’. Hasta que apareció TVE y le ofreció el papel de Abel Bueno en ‘La Promesa’. Hasta ahora ya ha participado en más de 150 episodios.

¿Quién es Abel Bueno en ‘La Promesa’?

Abel Bueno es un joven atractivo, educado, muy preparado e inteligente, pero tal vez porque ha pasado demasiados años encerrado en sus libros. Como ya hemos visto, no le gustan los lujos ni los trajes elegantes. Abel sólo se siente cómodo y feliz entre sus libros, sus pipetas y sus matraces. Por ello, nada más llegar a ‘La Promesa’, Manuel le ha ofrecido hospedarse en la zona noble, pero el médico lo ha rechazado: “Prefiero quedarme en la zona de servicio”. Asegura que así evita distracciones y puede centrarse en sus investigaciones. Su principal objetivo es cuidar a Jimena durante el embarazo, pero va a ayudar a todas y cada una de las personas del palacio que lo necesiten.