Pedro Ruiz cuenta por qué nunca ha ido a ‘El Hormiguero’: «No invitan a los que no les gustan»

Pedro Ruiz ha dejado claro una vez más que su relación con Pablo Motos no es precisamente buena. El humorista ha dejado claro de una vez por todas por qué nunca ha acudido a ‘El Hormiguero’ y los motivos detrás del vacío por parte del programa. El presentador de ‘Nada el otro mundo’ ha insistido en que Motos y su equipo ‘no invitan a los que no les gustan’ y se ha desentendido de una futura visita.

Hace ya unos meses, cuando al periodista le preguntaron si acudiría a una cita con Pablo Motos, este respondió que no estaba «muy a favor de momento». Ahora, en un vídeo publicado en ‘X’, el presentador de TVE ha dejado muy claro por qué nunca le han invitado al programa de las hormigas.

«El comentario que voy a hacer es solamente para las muchas personas que me preguntan permanentemente que por qué no he ido nunca a ‘El Hormiguero’… y lo digo de muy buen rollo», adelantó Pedro Ruiz. «Veréis esto es un hecho. No he ido nunca porque nunca me han invitado, tampoco nunca he hecho gestiones para ir. Sé que algunos teatros en los que he trabajado lo han intentado y nunca ha habido respuesta», comenzó explicando el humorista.

Pedro Ruiz deja claro lo que piensa de ‘El Hormiguero’

«Voy al grano y de una manera sensata y cordial. ‘El Hormiguero’ es un gran programa muy bien hecho con grandes invitados ,que tiene mucho éxito, y pertenece a una televisión privada, no es una televisión pública», apuntó el periodista. «Pueden por lo tanto invitar a quien quieren y no invitan a los que no les gustan o no les convienen», sentenció Ruiz sobre Motos y su equipo.

Decidido a acabar de una vez con las preguntas sobre su futura asistencia al programa de Antena 3, Pedro Ruiz fue rotundo. «Ni ellos precisan de mi, ni yo preciso de ellos, no soy una hormiga», sentenció el humorista, que aún así, no dudó en mandarle los mejores deseos al valenciano y su equipo del programa.

«Desde aquí les felicito, un saludo a sus colaboradores y a sus trabajadores, les deseo lo mejor», apuntó Ruiz para terminar su mensaje con el que pretende poner fin a las dudas de sus seguidores. Aún así, no es un secreto que el comunicador no tiene una opinión demasiado buena sobre ‘El Hormiguero’, ya que meses atrás ya dejó entrever su rechazo.

En la presentación de ‘Nada es del otro mundo’, a la que pudo acudir El Televisero, el presentador lanzó alguna que otra pulla a Pablo Motos y su programa. «Este programa tiene un tono más amable para compensar la brutícia que se ha hecho en otros sitios», comentó el periodista.