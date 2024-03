Florentino Fernández destapa a Motos su firme ‘no’ a una oferta de Telecinco: «Es cáncer»

Florentino Fernández fue la estrella invitada de este miércoles en ‘El Hormiguero’. El humorista volvió al programa de Pablo Motos para hablar de su trabajo de doblaje en ‘Kung Fu Panda 4’, y acabó haciendo un repaso de su carrera. Así, terminó confesando al valenciano la loca oferta que recibió por parte de Telecinco en su día, y desveló el motivo por el que la rechazó.

La entrevista comenzó con algo de baile, y más tarde, Flo se llegó incluso a emocionar hablando del panda al que interpreta en la película. Después de hablar de esta nueva entrega y dejar boquiabierto a Pablo Motos con sus dotes de doblador, el presentador quiso rememorar una anécdota de su pasado.

Se remontaron entonces a los años de ‘Cruzando el Misissipi’, y las ofertas que llegaron al humorista cuando Pepe Navarro decidió dejar Telecinco. «Llevaba seis meses en la tele y entonces, me cogieron y me dijeron: ‘te vamos a hacer una oferta: ‘¿Tú cuánto estás ganando?», comenzó explicando Florentino Fernández.

Pablo Motos y Florentino Fernández en ‘El Hormiguero’

Florentino Fernández no confió en la oferta de Telecinco

El humorista aseguró que por aquel entonces, no sabía nada de las «ofertas» que podían llegarle. «Me decían: ‘si te hacen alguna vez una oferta tu dí que ganas tres veces lo que ganas realmente'», recordó el humorista, que siguió ese consejo para su reunión con un directivo de Telecinco. «Ganaba 380 mil pelas y dije 1 millón y medio de pesetas, que no me lo creía ni yo», señaló el actor, que no se esperaba lo que iba a suceder.

Florentino Fernández explicó entonces que le llegaron a ofrecer 3 millones de pesetas por permanecer en la cadena durante todo el año. Y aseguró que, cuando se mostró dudoso, le dijeron que «no era por dinero» y empezaron a subir la oferta. «Llegó hasta 9 millones de pesetas, que hoy en día sería un contrato de 2 millones de euros al año», señaló el humorista, que no muy convencido, recuerda que fue a pedir opinión en casa.

El consejo de su madre

El actor reveló que cuando le contó la generosa oferta a sus padres lo primero que le preguntaron era en qué consistía el trabajo. Fue ahí cuando les reconoció que «no lo había preguntado». Entonces, destacó el sabio consejo que le dio su madre. «Te voy a decir una cosa, el dinero está bien en la cantidad necesaria, pero en más cantidad… es cáncer», recordó el humorista, en palabras de su madre.

Y es que, Florentino Fernández llegó a burlarse con el presentador sobre la falta de honestidad detrás de la oferta, sin llegar a decir quién se la hizo. «Este directivo… que no voy a decir su nombre, pero sabemos quién es», señaló Flo mientras Pablo Motos y el público se reían. «No pasa nada, estaba haciendo su trabajo», apuntó el actor.

Flo aseguró entonces, que cada día se alegra de no haber aceptado la oferta de la cadena. «Subí al despacho, le dije que no iba a coger la oferta y me dijo ‘pero vas a tener un descapotable, el coche de tus sueños…». rememoró el cómico, que aún así se mantuvo firme en su decisión. «Con trabajar en lo que realmente me gusta voy más que sobrado. Si hubiera cogido un tren de vida que no puedo soportar ahora, tendría que trabajar constantemente», sentenció el invitado.