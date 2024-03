Yolanda Ramos puso en aprietos a Pablo Motos al reabrir esta polémica de ‘El Hormiguero’

Este jueves 7 de marzo ‘El Hormiguero‘ recibió la visita de Yolanda Ramos. La cómica acudió al programa de Pablo Motos para presentar su nueva serie en Atresplayer, ‘Un nuevo amanecer’. En esta dramedia, la actriz da vida a una famosa artista que ingresa en un centro de desintoxicación por sus problemas con la cocaína. Aunque según ella reconoció «no me ponían cocaína de verdad en la serie, esnifaba vitamina B, pero es muy desagradable meterse nada por la nariz».

Pese a que en el programa de Antena 3 Yolanda Ramos intentó tratar este drama desde el humor, quiso dejar claro que ni ella ni la serie buscan en ningún momento hacer apología de las drogas. «Tratamos el tema de la adicción con un respeto infinito», reconoció. Aunque en más de una ocasión, prefirió no seguir hablando por miedo a decir algo políticamente incorrecto. Sin embargo, el presentador le pidió que no se cortase: «Yolanda, quita el pie del freno y di lo que te salga de las narices», le espetó.

La actriz no tuvo más remedio que darle la razón: «Estoy frenada, es verdad. Es que luego dicen cosas. Estoy frenada porque el programa lo ve mucha gente». Pero acabó haciendo caso a Pablo Motos. Aunque quizá este se arrepintió de su consejo cuando su invitada sacó a relucir uno de las entrevistas más polémicas de ‘El Hormiguero’, la que le hizo a Sofía Vergara.

Yolanda Ramos saca a relucir la entrevista de Pablo Motos a Sofía Vergara

El comunicador valenciano quiso dejar claro que «en ningún momento hubo mal rollo. Nos lo pasamos muy bien, pero al final tuvo que aclararlo ella». «Bueno, tan bien, tan bien…», le soltó Yolanda Ramos. Pero en cuanto vio la cara del presentador, la actriz cambió de opinión y aseguró que, en efecto, ella no vio ningún mal rollo. Ante sus continuos cambios de opinión, la catalana confesó que todos nos vemos obligados a mentir en algún momento dado: «Si yo te digo que hay cosas que no me cuadran, ¿qué pasa? ¿No vuelvo nunca más? Entonces digo, ‘Pues es supermajo'».

«De verdad no vi mal rollo, pero borracha, sí que lo he dicho», reconoció entre risas la cómica. Ante esto, Pablo Motos admitió que a él «le va la marcha», y Yolanda Ramos le culpó de su sinceridad: «¡Has dicho tú que me soltara!». Antes de cambiar de tema, la invitada le dijo al presentador que «en persona eres un pelín más generoso de lo que se te ve en la televisión. Sobre todo desde hace unos años. Será que nos hacemos mayores», sentenció la actriz.