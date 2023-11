Pedro Ruiz es preguntado por Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ y responde en estos términos

Pedro Ruiz está a punto de volver a TVE veinte años después de su último programa de ‘La noche abierta’ en La 2. Lo hace con ‘Nada del otro mundo’, un especial que emitirá La 1 en su prime time y con el que TVE testará el funcionamiento del actor y presentador tras años apartado de la pequeña pantalla.

En ‘Nada del otro mundo‘, Pedro Ruiz hará entrevistas a personajes como Dulceida y Rozalén así como a un invitado sorpresa. Pero además mostrará su sentido del humor participando en varios sketches.

Durante la presentación del programa, a la que ha acudido El Televisero, Pedro Ruiz no ha tenido reparos en criticar la televisión que se hace hoy en día. «Este programa tiene un un tono más amable para compensar la bruticia que se ha hecho en otros sitios«, empezaba a decir.

Antes de finalizar la rueda de prensa, Pedro Ruiz lanzaba una clara indirecta a ‘El Hormiguero’ cuando le preguntaban si estaría interesado en hacer más entregas de ‘Nada del otro mundo’ o algún otro formato. «Me atrevo a afrontar cualquier tipo de reto siempre que sea una cosa meditada, pensada y no gratuita. Las cosas tienen que tener tiempo. Hay programas de prime time que reúnen a invitados y que se han quedado muy solos. Ahí lo dejo«, soltaba sin pudor.

Y es que parece que la relación entre Pedro Ruiz y Pablo Motos no es buena a decir por sus palabras. «Yo he hablado alguna vez de ‘El Hormiguero’ en redes y me han preguntado por qué no vas a ‘El Hormiguero’ y la respuesta sencilla es que no me han invitado«, aseveraba el presentador.

«¿Irías si te invitan?», le preguntábamos desde El Televisero. «Me lo pensaría. No estoy muy a favor de momento«, confesaba Pedro Ruiz sin ningún miedo. «Yo no tengo nada contra nadie, no he saludado nunca a Pablo Motos», proseguía diciendo.

Sobre si llevaría él a Pablo Motos a alguno de sus programas, Pedro no duda en que por él no tendría ningún problema. «Yo no quiero ser como los que odian, quiero ser como los que unen«, remarcaba. Por último, el presentador ha asegurado saber el motivo por el que cree que no le han invitado pero ha preferido callarse.