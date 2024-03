Máxima indignación con Sonsoles Ónega por lo visto en ‘Y ahora Sonsoles’: «Vergüenza»

Si ‘TardeAR’ indignaba a la audiencia por volver a llevar a plató a Francisco Javier, la soldado que dice ser mujer pese a que mantiene su físico y su nombre masculinos y conectar con Doña Roberto, otro militar que se ha convertido en mujer; ‘Y ahora Sonsoles’ contaba también con este último testimonio provocando también muchas críticas en redes.

Así, ‘Y ahora Sonsoles’ conectaba con Arancha Pérez Ponce, que se encontraba junto a Roberto Perdigones, ‘Gones’, que se define como «mujer» y que se define como «mujer no gestante». Algo que hacía que Sonsoles Ónega se indignara contra él. «Su apariencia es masculina, tiene barba y sus cosas propias de un hombre, pero Roberto se siente mujer, se ha cambiado el género, sexualmente le gustan las mujeres, es decir es lesbiana», explicaba Sonsoles.

«Yo soy intersexual. Yo nací como varón, pero por dentro me siento mujer y en este caso mujer lesbiana porque e gustan las mujeres», trataba de aclarar Roberto en ‘Y ahora Sonsoles’. Tras ello, aseguraba que tras salir a la luz la ley se informó muy bien de lo que podía hacer porque ella se sentía mujer desde hace tiempo. «¿Pero antes de la ley no se te había pasado por la cabeza?», le repreguntaba Sonsoles. «No, sabía que era lo típico de las expresiones de los tíos esto, pues yo no», le contestaba Roberto.

«Perdón que es eso de los tíos esto, yo no. ¿A qué se refiere?», le repreguntaba Sonsoles Ónega. «Las típicas expresiones y más cuando escuchas en grupos radicales de todos los hombres son agresivos o todos son así. Yo no», trataba de explicarle. «A ver, hay hombres maravillosos en el mundo y no se cambian de género», le replicaba la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’. «Pero por los estándares, yo estoy más enfocado en el género de las mujeres y por eso lo he hecho», destacaba Roberto.

«¿Pero cuando te das cuenta de que te sientes mujer?», insistía Sonsoles. «Cuando leí la ley vi que estaba ahí encasillado», sostenía Roberto. «O sea por la ley», soltaba Sonsoles queriendo dejar entrever que todo tenía un motivo legal. Era entonces cuando la presentadora trataba de saber si había recibido algún beneficio a raíz de que la ley le haya permitido cambiar de género. «Yo a día de hoy no he hecho nada que no hiciera como varón legal, no he optado a ningún tipo de curso ni oposición ni nada, mi vida sigue como hasta entonces», aseveraba Roberto.

Tras escucharlo, Antonio Naranjo no dudaba en decirle que o tenía un problema, que les estaba vacilando a todos o que tenga más cara que espalda y lo que quiere es beneficiarse de una ley que protege a las mujeres. «Es que me parece que es reírse de las mujeres», insistía Antonio. «De las mujeres no sé, de la ley desde luego», apostillaba Sonsoles Ónega. «Yo no falto el respeto a nadie e intento que no me lo falten a mí», le contestaba Roberto. «Yo es que me niego a participar en una pantomima», aseveraba entonces Naranjo cuestionando la ley trans.

Después, ‘Y ahora Sonsoles’ contaba con el testimonio de Toño Abad, activista LGTBIQ+. «No es normal que el 75 % de los hombres que piden el cambio de sexo no cambian su nombre ni su apariencia. Lo que hacen es aprovecharse de la ley trans, para beneficiarse de unas supuestas ventajas», destacaba.

Críticas a ‘Y ahora Sonsoles’ por cuestionar la ley trans

Como era de esperar, ‘Y ahora Sonsoles’ ha recibido numerosas críticas en redes sociales por dar voz a este tipo de personas que flaco favor hacen a la ley trans y que sirve para que se ataque a una ley que era necesaria. Así, eran uchos los que tachaban de «vergüenza» al programa por dar voz a este tipo de «personajes».

