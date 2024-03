‘MasterChef’ da esta réplica al palo de Terelu Campos a su jurado desde ‘Bake Off’

‘MasterChef’ está a punto de volver a encender sus fogones en TVE con el estreno de la duodécima edición. Por ahora, el talent culinario producido por Shine Iberia no tiene fecha de estreno, aunque todo apunta a que ocupará el hueco que deje ‘Bake Off: famosos al horno’, al que le quedan dos entregas: su semifinal y la final.

Este jueves, TVE y la productora han presentado todos los detalles de la duodécima edición de ‘MasterChef‘ en una rueda de prensa celebrada en el plató del programa en Fuente el Saz del Jarama, a la que ha acudido El Televisero.

Y durante la presentación, en El Televisero hemos querido preguntar a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera por la indirecta (muy directa) a modo de dardo que les lanzó Terelu Campos durante la presentación de ‘Bake Off: famosos al horno’. Y es que la presentadora no se cortó al comparar el trabajo del jurado del talent de repostería con respecto a los de ‘MasterChef’.

Así, Terelu Campos no se cortó nada al agradecer a Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular, los jueces de ‘Bake Off’, por lo respetuosos que habían sido con todos los concursantes. «Yo he estado en otros programas. Se puede ser firme y riguroso, incluso se puede ser una persona seria. Pero es compatible con no agredir, con no humillar, y ellos saben hacer eso», aseveró la presentadora.

«Tú sabes que te estás llevando un guantazo en la cara, pero hay guantazos en la cara con mucho amor. Y eso es fundamental para que no te hundas, sino para que digas ‘si son capaces de hablarme así, yo tengo que ser capaz de tirar hacia delante», añadía. Unas palabras que aunque no tenían un destinatario directo todos entendieron que se refería a los jueces de ‘MasterChef’.

Los jueces de ‘MasterChef’ se mojan sobre la pulla de Terelu

Ahora, semanas después, ha sido Pepe Rodríguez el que ha respondido a estas posibles palabras de Terelu Campos hacia ellos. «¿Pero iba por nosotros?», preguntaba el chef. «Yo no me di por aludido«, añadía el toledano intentando zanjar el asunto sin entrar en polémicas.

Por su parte, Jordi Cruz daba la cara por el trabajo de sus compañeros y de él mismo. «No, porque sobre todo hablamos de los platos, hablamos de las elaboraciones, de actitudes, y no juzgamos a las personas. Creo que nosotros somos respetuosos con todos», sentenciaba el catalán.

Además, tanto Pepe Rodríguez como Jordi Cruz bromeaban con que iban a hablar con Terelu Campos para saber si se refería a ellos dejando entrever que tienen muy buena relación con la presentadora y colaboradora de ‘D Corazón’.