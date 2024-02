TVE se apresura con el lanzamiento de ‘MasterChef 12’ y presenta a sus concursantes

TVE sorprendía este lunes al arrancar la promoción de la nueva edición de ‘MasterChef’. Y es que pese a que por el momento cuenta en parrilla con ‘Bake Off’ y ‘Maestros de la costura’, la cadena pública ha comenzado a anunciar intensamente el regreso de uno de sus buques insignia de entretenimiento.

Antes de encender los fogones y para calentar motores, La 1 lanzó este lunes la primera promoción de ‘MasterChef’ para «muy pronto» aprovechando la publicidad de su otro talent de cocina, ‘Bake Off: famosos al horno’.

‘MasterChef 12’ sorprende con su primera promo y enseña a sus primeros participantes

Como es habitual en las promos de ‘MasterChef’ podemos ver en acción al jurado y a algunos de los aspirantes que lucharán por conseguir un delantal en el casting final en el plató del programa.

«Si lloro no os preocupéis, no es sentéis mal; estoy fingiendo alegría pero no me sale», se escucha decir a una de las chicas aspirantes. Otra de las que aparece en este anuncio es Diana Bordón que asegura que es «la gurú del yoga facial en España». Se trata de una creadora de contenidos que tiene un un canal de YouTube con más de 250.000 seguidores y un perfil de Instagram con cerca de 50.000.

También se puede ver a Alberto Escarmiento, un joven que suele compartir fotos de comida en sus redes sociales en las que cuenta con 880.000 seguidores en TikTok y cerca de 25.000 en Instagram. «Bueno, pues si tú me dices que no, que me diga él que sí», les dice Alberto a los jueces en la prueba final.

Cabe destacar que a diferencia de lo que sucedió en la anterior edición, ‘MasterChef’ volverá a contar con una única entrega semanal del talent de cocina. Por ahora se desconoce cuando pretende TVE emitir la nueva edición del programa que cuenta con Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera en el jurado.