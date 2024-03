Lo que ha ocurrido con Carmen Borrego en su salto del helicóptero en ‘Supervivientes’

Carmen Borrego se ha convertido en uno de los fichajes bomba de ‘Supervivientes 2024‘. Desde que se diese a conocer su participación en el reality de supervivencia, todas las miradas han estado puestas en su salto desde el helicóptero. Cabe recordar que la menor de las Campos siempre se ha mostrado miedosa a las alturas, lo que hace que saltar desde el helicóptero se convierta en una prueba de fuego para la concursante.

Saltar desde el helicóptero no ha sido fácil. Desde el primer momento, Jorge Javier y Laura madrueño han jugado con la posibilidad de que Carmen no saltara. «Tenemos un concursante que se niega a tirarse desde el helicóptero», ha comunicado la compañera de Jorge Javier. En ese mismo instante, todas las miradas se han puesto sobre Carmen Borrego.

El amago de abandono de Carmen Borrego

Desde el primer momento, la hermana de Terelu ha confesado el pavor que le supone subirse al helicóptero. «Es el momento de más miedo de toda mi vida, estoy muerta de miedo», ha llegado a decir. Ya desde el helicóptero, Carmen Borrego se ha mostrado especialmente alterada. «No puedo, me muero de miedo, me muero. No, no, me muero de miedo. Bajadme de aquí», no ha parado de repetir.

Poco después, Jorge Javier ha vuelto a contactar con la concursante, que replicaba: «Quiero irme a mi casa, no quiero por favor». «¿Quieres que coja el helicóptero y te lleve a tu casa directamente?», le ha preguntado el presentador. Frente a ello, la concursante ha vuelto a insistir: «Sí, sí, sí. Bajadme de aquí».

Carmen Borrego: "No puedo, me muero de miedo, me muero, NO, NO, ME MUERO DE MIEDO, BAJARME DE AQUÍ, BAJARME DE AQUÍIIII, BAJARMEEE"



La decisión final de Carmen Borrego

Pasadas las once y media de la noche y después de que la mayor parte de los concursantes se hayan tirado, le ha llegado el momento a Carmen Borrego. «¿Qué crees que pensaría esta noche Teresa si te viera ahí descompuesta en el helicóptero?», le ha preguntado el presentador.

Visiblemente emocionada, Carmen ha asegurado: «No me hagas esto. Mi madre pasaría mucho miedo pero gustaría que fuese valiente como lo voy a ser esta noche. Déjame que dedique el salto a toda mi familia a mis hijos que los amo, a mi hermana Terelu, a mi sobrina, a mi marido, que es el amor de mi vida».

Con cierta sorna, el presentador le ha recordado que se había olvidado de su nuera Paola y de Carlo Constanzia, con el que se le relaciona a su sobrina Alejandra. Sin dudarlo, Carmen ha rectificado y les ha incluido en su mensaje. Tras este momento, Carmen Borrego se ha dispuesto a saltar del helicóptero. «Cuidado por favor que no está en el círculo de seguridad», ha alertado el presentador mientras Carmen se disponía a saltar.