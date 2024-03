Las breves pero significativas palabras de Jorge Javier Vázquez en su regreso a Telecinco

Uno de los momentos más esperados del estreno de la nueva edición de ‘Supervivientes‘ ha sido la reaparición de Jorge Javier Vázquez. Tras la cancelación de ‘Cuentos chinos’ y con la llegada de la nueva directiva, el presentador se quedaba sin hueco en la parrilla hasta el momento. El reality de supervivencia, que lleva presentando desde 2011, le ha brindado la oportunidad de ponerse de nuevo frente a los focos.

Visiblemente emocionado, Jorge Javier ha reaparecido al son de la sintonía de ‘Supervivientes’ mientras inauguraba la edición. Sus primeras palabras no se han hecho esperar. «Muy buenas noches y bienvenidos a Supervivientes 2024. Arrancamos más salvajes e intrépidos que nunca solo tenéis que ver el espectacular plató qu estrenamos hoy», ha comentado nada más llegar al plató.

En ese momento el público no ha dejado de aplaudir. De hecho, todos los presentes en plató no han dudado en vitorear al presentador coreando su nombre. El público no ha cesado y precisamente el presentador ha tenido que frenar en seco la presentación. Visiblemente emocionado, Jorge Javier ha querido agradecer el gesto al público del plató.

«Muchísimas gracias. Como sigáis más lloro. O sea que, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar de nuevo con vosotros. Os he echado de menos muchísimas gracias«, ha comentado el conductor de ‘Supervivientes’. A pesar de este inciso, el público no se ha sentado y ha continuado alabando al presentador, lo que ha provocado que Jorge Javier tuviese que insistir. «Sentaos, sentaos, muchísimas gracias», ha repetido.

Las cariñosas palabras de Laura Madrueño

Poco más tarde, Jorge Javier conectaba con Laura Madrueño, quien ha remarcado la reaparición de Jorge Javier. «No sabes la ilusión que me hace poder saludarte desde los cayos y tenerte al otro lado un año más», han sido las palabras de la presentadora. Un pronunciamiento que ha tenido réplica por parte del presentador: «Yo tambien estoy muy contento y tenemos que decir que ayer en los ensayos ya estábamos todos deseando que vais lo que o tenemos preparado esta noche porque va a ser una edición histórica».