El espinoso conflicto de Jorge Javier Vázquez con la nueva dirección de ‘Supervivientes 2024’

‘Supervivientes 2024‘ tendrá una nueva dirección en sus galas con Jorge Javier Vázquez debido al cambio de productora, pues, tras ocho años, el reality pasa de Bulldog TV a Cuarzo, la factoría audiovisual que está detrás del éxito de ‘La Isla de las Tentaciones’.

Y, según avanzó VerTele, el elegido por la productora para dirigir el reality por antonomasia de Mediaset es Raúl Prieto; el que fue uno de los directores más emblemáticos de ‘Sálvame’ durante casi una década hasta que saltó a ‘Viva La Vida’ y luego al debate de las ‘Tentaciones’. Además, el pasado año abandonó el grupo de comunicación con nuevos horizontes.

Sin embargo, un año después de esa sonada salida, regresa por todo lo alto para ponerse a los mandos nada más y nada menos que de un buque insignia como es ‘Supervivientes’. Aunque, eso sí, su nueva misión en Telecinco resucita una enemistad del pasado con Jorge Javier Vázquez, el presentador principal del reality y con el que trabajará mano a mano.

El comunicador catalán será dirigido por Raúl Prieto después de casi siete años de ‘guerra fría’ entre ambos. ¿Cuál es el origen de su cruzada? Pues bien, hay que remontarse al año 2017. En aquel verano, ante las vacaciones estivales de Jorge Javier, se tomaron unas decisiones respecto a las prescripciones publicitarias de ‘Sálvame’ que, supuestamente, perjudicaban al ‘dueño del cortijo’.

De este modo, tal y como ya avanzó Look en su momento, Jorge Javier Vázquez no se quedó de brazos cruzados y se plantó ante la dirección, fundamentalmente ante Raúl Prieto. Y no se quedó ahí, pues el filólogo protestó incluso ante la cúpula de La Fábrica de la Tele y de Mediaset. Algo que detonó una guerra entre ambos que no evitaron que trascendiera públicamente.

En ese enfrentamiento profundizó el citado medio, que reveló que Jorge quiso atajar ese problema organizando una cena en la que hablar sobre el asunto y llegar a un entendimiento. No obstante, nada más lejos de la realidad, pues Prieto sintió como una traición que Vázquez, con quien tenía una estrecha relación más allá de la televisión, se quejara a instancias superiores para su perjuicio.

Estas discrepancias llegaron a tal punto que, según recuerda Look, Jorge Javier Vázquez echó un pulso a la productora y, en plena tormenta, se negó a presentar un ‘Deluxe’. No se presentó a su puesto y tuvieron que recurrir de urgencia a María Patiño. Finalmente, ese escollo se resolvió y, en paralelo, casualidad o no, se produjo la salida repentina de Raúl Prieto como director de ‘Sálvame’ para fichar por ‘Viva La Vida’ ante el aparente argumento de cambiar la línea y reflotar este programa.

Con todo, Jorge Javier Vázquez y Raúl Prieto vuelven a verse las caras de la mano de ‘Supervivientes 2024’ y además como presentador y director, por lo que la relación laboral no podrá ser más directa. ¿Supondrá esto una reconciliación forzosa por motivos obvios o esa guerra del pasado entre ellos está resuelta desde antes?