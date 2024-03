Jorge Javier Vázquez habla así de Lara Álvarez tras dejar Mediaset y lanza este augurio

Jorge Javier Vázquez tiene la mente puesta en el gran estreno de ‘Supervivientes 2024‘ y en su blog de Lecturas previo a la gala inaugural, que supone su regreso a Telecinco tras más de medio año en el banquillo, ha hecho un repaso de los cambios de presentadoras en Honduras; dedicando unas generosas palabras a todas ellas.

«Raquel Sánchez Silva fue una compañera extraordinaria que se convirtió en una muy querida amiga. La audiencia se enamoró al instante de ella», apunta el presentador catalán para continuar con Lara Álvarez, sobre la que habla por primera vez tras conocerse su marcha voluntaria de Mediaset para emprender nuevos proyectos.

«La sustituyó Lara Álvarez, que durante ocho años dictó cátedra desde Honduras. Todo lo que pueda escribir sobre ella se queda corto. La admiro, la quiero y le quedan por escribir muchísimas páginas en la historia de nuestra televisión«, augura Jorge Javier Vázquez. Unas palabras que ha escrito tras conocer que ya no forma parte del grupo italiano.

Por supuesto, sobre Laura Madrueño también se deshace en elogios. Aunque esa química de ocho años con Lara era insuperable, lo cierto es que ambos conectaron muy bien en la edición pasada. «Tengo muchas ganas de volver a disfrutarla. Se entrega con entusiasmo, traspasa la batería y tiene una risa contagiosa», resalta. «He tenido mucha suerte con mis tres compañeras», concluye Jorge.

Por otro lado, respecto al cambio de productora, pues ahora ‘Supervivientes 2024’ pasa a manos de Cuarzo, Jorge Javier Vázquez reconoce que «echaré de menos a Alfredo, Angelo y Josep (directivos)». «Han sido muchos años, mucho cariño y muchos momentos personales y profesionales que se quedan grabados en mi particular memoria vital. Les debo mucho y sé que volveré a trabajar con ellos, si ellos quieren, claro», escribe.

No obstante, se muestra contento con el nuevo director que le va a dirigir en esta nueva etapa para el concurso. «Aparece de nuevo en mi vida Raúl Prieto, que toma el relevo de Josep Tomás. Qué puedo decir de él. Nuestra historia comenzó en ‘Aquí hay tomate’, hace ya veintiún años. Éramos unos críos. Él más, aunque yo tenía por aquella época la edad de Cristo. Vamos, que también era un pimpollo. Y ahora somos unos señores hechos y derechos contentos de reencontrarse en esta nueva aventura. Me da mucha alegría que me dirija. Es como volver a casa en esta nueva etapa de mi vida», sentencia.