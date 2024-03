‘La Promesa’: Avance semanal con la trampa de Jana a Abel y el robo de María Fernández

‘La Promesa’ acabó esta semana con una María Fernández encontrando un aliado totalmente inesperado en su iniciativa de secundar una huelga por el trato injusto que sufren en el servicio por parte de la planta noble y, en especial, de la déspota y soberbia marquesa. Se trata del mismísimo Manuel de Luján, que anima a la criada a dar un golpe en la mesa y movilizarse.

De modo que en el capítulo 308 que veremos mañana lunes en TVE. María seguirá empeñada en la rebelión y hasta quiere ir más allá: plantarse ante los señores y decirles punto por punto lo que deben cambiar. Ella quiere liderar esa descabellada idea, pero Salvador le ha de frenar, pues rebelarse ante Cruz y Alonso le costaría el despido fulminante. ¿O acaso es eso lo que busca realmente? Mientras, la muchacha va a ir convenciendo a todos los miembros del servicio de que se sumen a esa huelga. Cuando Jana se entera, le pedirá que pare, pero esto ya no tendrá vuelta atrás.

Manuel sigue empeñado en descubrir qué oculta Abel y se desplazará hasta Córdoba a investigar. Nada encaja para el heredero e inicia sus propias pesquisas. Localizará a un responsable de la fábrica de aceite en la que se produjo aquella explosión y se reunirá con él para confirmar que Abel nunca estuvo allí como así les contó. Ajeno a todo esto, el médico atenderá el falso malestar de Pelayo, que ha adelantado su vuelta del balneario a La Promesa’ alegando que no se encuentra bien, aunque todo es una farsa para alejar a Catalina de Cavendish tras el intento de envenenamiento.

Curro sale por fin de la habitación, pero no se conforma con un paseo por los jardines, sino que se marchará a Luján acompañado de sus primas. Alonso se preocupa por él cuando se entera, pero Cruz le pide que se relaje. Y Pía y Rómulo abroncarán a Simona por el desagradable espectáculo de Norberta. En paralelo, Jana animará a Lope a hablar con Vera, pero éste sigue siendo incapaz a pesar de la terapia que están realizando.

Tras el fracaso de su charla con Rómulo, Petra no se rinde y continuará indagando sobre lo ocurrido el día de la cacería. Esta vez, Petra recurrirá a Pía y le pedirá que le cuente todo lo que sabe de la cacería en la que le mataron a su hijo. Y descubrirá algo que no se esperaba: que fue la marquesa la responsable de que Feliciano fuera el ayudante de Curro a pesar de su nula pericia con las armas. Ojo porque este será el principio del fin de la abnegada relación tal y como la conocemos entre Petra y Cruz.

Con todo, así es como arranca ‘La Promesa’ esta semana. Si no puedes esperar para saber cómo continúan las tramas en el resto de capítulos hasta el viernes, 5 de marzo, en El Televisero te ofrecemos un avance de lo que va a pasar.

Avance del capítulo 309 de ‘La Promesa’ – Martes 5 de marzo

La decisión de María Fernández de llevar a todo el servicio a la huelga es inamovible. Y puede que haya algún miembro del servicio que sorprenda sumándose a la causa. Manuel vuelve de Córdoba más inquieto de lo que se fue, sin ser consciente de que aún le esperan más sorpresas por parte de Abel. Pelayo sabe que ni siquiera en La Promesa está Catalina segura si Cavendish decidiera atentar contra su vida… Así que propone viajar a Estados Unidos con la excusa de visitar a Leonor.

Curro teme represalias por parte de Alonso tras su escapada al pueblo de Luján, pero el marqués le confirma que ha cejado en su intento de encontrar un asesino. Lope es consciente de que las sesiones de Jana lo están ayudando, pero no lo suficiente. La doncella hará un último intento que será un todo o nada para el cocinero para conseguir que abra su corazón a Vera

Avance del capítulo 310 de ‘La Promesa’ – Miércoles 6 de marzo

Lope y Vera por fin son sinceros el uno con el otro y sellan el comienzo de su relación con una preciosa declaración de amor. Manuel, empujado por Catalina, apoya a María Fernández en su huelga y se la lleva a Córdoba en el aeroplano para hablar con un sindicalista. Vera descubre que su dinero ha desaparecido y enfrenta a María Fernández, convencida de que ella lo tiene.

Petra confirma a Ayala cómo se organizó la cacería. Virtudes cede al chantaje de Norberta y volverá a casa de su hermano Antoñito. Simona la anima, hace lo correcto, aunque la despedida entre las dos no puede ser más amarga. Margarita duda de las intenciones de Pelayo al proponer viajar a Estados Unidos. Así que Catalina pide al conde de Añil que le cuente toda la verdad. Manuel confirma por fin que Abel les mintió y quiere encararse con él, pero Jana le recuerda que Abel sabe del romance entre los dos, por lo que deberán ser prudentes

Avance del capítulo 311 de ‘La Promesa’ – Jueves 7 de marzo

¡Estalla la huelga en La Promesa! El apoyo de don Rómulo y doña Pía es determinante para que todos en el servicio abandonen sus tareas. En la planta noble Cruz monta en cólera, pero no van a tener más remedio que dialogar si quieren llegar a un entendimiento. Y será una enorme sorpresa para los sirvientes cuando los señores nombren a quien será su mediador.

Las sospechas de Manuel sobre Abel aumentan todavía más tras descubrir que el médico sabía de su romance con Jana y, aun así, no ha dicho nada. Tras volver repentinamente del balneario, Pelayo justifica su indisposición alegando preocupación por el tipo de boda que va a celebrar. Excusa que ni Margarita ni Lorenzo creen.

Avance del capítulo 312 de ‘La Promesa’ – Viernes 8 de marzo

El capitán de la Mata es designado como mediador, y su primera reunión con Rómulo y María Fernández es un completo desastre. Parece que la huelga no va a tener una resolución pronta. Catalina y Pelayo se casarán en dos meses y lo anuncian ante toda la familia. Todos lo celebran, especialmente Cruz, que ve cómo pronto se quitará de en medio a su incómoda hijastra. Jana continúa indagando qué hizo Abel durante el incendio de la fábrica de aceite y le tiende una trampa para demostrar que el médico jamás estuvo en Córdoba.

Vera y Lope no pueden estar más enamorados, aun así quieren mantener su relación en secreto; aunque no será nada fácil. Y Jana se da cuenta de que entre Vera y María Fernández pasa algo, pero ¿el qué? Alonso entrega a Curro la carta de la Casa Real donde se le nombra Barón de Linaja, una humillación que Cruz aguanta como buenamente puede. La cercanía entre Manuel y Jana no pasa desapercibido a un miembro de la familia Luján, que no duda en enfrentar al joven heredero de La Promesa.